Κορονοϊός: Περισσότερα από 6 εκατομμύρια κρούσματα παγκοσμίως

Επέλαση της επιδημίας του κορονοϊού στη Λατινική Αμερική...

Περισσότερα από 6 εκατομμύρια κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί επισήμως σε ολόκληρο τον κόσμο, τα δύο τρίτα εκ των οποίων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) με βάση επίσημες πηγές.

Τουλάχιστον 6.000.867 περιστατικά, ανάμεσά τους 366.848 θάνατοι, έχουν καταγραφεί , κυρίως στην Ευρώπη, την περισσότερο πληγείσα ήπειρο με 2.135.170 κρούσματα ( 177.595 θανάτους) και στις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων (1.760.740) και θανάτων (103.472).

Ομως, η περιοχή όπου η επιδημία επελαύνει είναι πλέον η Λατινική Αμερική, με αύξηση των κρουσμάτων κατά περισσότερο από 45.000 το τελευταίο 24ωρο, επί συνόλου 944.695 περιστατικών και με 49.230 θανάτους συνολικά.