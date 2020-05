Κόσμος

Χατζησταμούλος στον ΑΝΤ1: Έτσι θα θυμάμαι τον φίλο μου, Τζορτζ Φλόιντ

Πώς περιγράφει τον αδικοχαμένο αφροαμερικανό, ο ιδιοκτήτης ψησταριάς που τον ήξερε επί χρόνια. Τι λέει για τις εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ.

Τακτικός πελάτης της ελληνικής ψησταριάς “Best Steak House”, που βανδαλίστηκε την περασμένη Παρασκευή στις βίαιες διαδηλώσεις με αφορμή την δολοφονία του από αστυνομικούς, ήταν ο αφροαμερικανός, Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος διατηρούσε στενή σχέση με τον ιδιοκτήτη της, Βαγγέλη Χατζησταμούλο.

Ο κ. Χατζησταμούλος, μιλώντας αποκλειστικά στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1, Θανάση Τσίτσα, περιγράφει τον αδικοχαμένο Τζορτζ Φλόιντ ως έναν «μερακλή, φιλήσυχο άνθρωπο, πάντα ευγενικό και χαμογελαστό που δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα».

Η βίαιη σύλληψη του έγινε σε μικρή απόσταση από το μαγαζί του, που λειτουργεί επί της University Avenue από το 1985. Ο 60χρονος ομογενής, με καταγωγή από τη Σάμο, που μετανάστευσε στις ΗΠΑ πριν από 50 χρόνια, περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που περνάει η Μινεάπολη, διαφωνεί με τις δηλώσεις Τραμπ («όταν ξεκινούν οι βανδαλισμοί, αρχίζουν οι πυροβολισμοί») και φοβάται ότι η εμπλοκή της Εθνοφρουράς και του Στρατού θα επιδεινώσει την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Χατζησταμούλος στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα:

Το “Best Steak House” έπεσε θύμα των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για τον Φλόιντ.

«Όταν έσπασαν το μαγαζί το έβλεπα από τις κάμερες που είχα στο σπίτι μου. Ήταν ένας μαύρος, που την περασμένη Παρασκευή κρατώντας ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ έσπασε την τζαμαρία. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα. Ήμασταν τυχεροί. Τα άλλα μαγαζιά στη γειτονιά υπέστησαν χειρότερες ζημιές, τα έκαψαν σχεδόν όλα. Δεν μου άρεσε, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ γι’ αυτό το μαγαζί. Δεν ήταν σωστό.»

Θα ήθελες η Αστυνομία να πυροβολεί αυτούς που προβαίνουν σε βανδαλισμούς και λεηλασίες;

«E, όχι και να πυροβολούνται .Μια φυλακή θα τους έκανε καλό, όμως. Η ζημιά στο μαγαζί είναι 7-8 χιλιάδες δολάρια. Η ζωή είναι πιο ακριβή από 7-8 χιλιάδες δολάρια...»

Δεν κρατάτε κακία.

«Γιατί να κρατήσω; Μια φορά έγινε μέσα σε 35 χρόνια. Εμείς πάμε μπροστά, όχι πίσω.»

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πολλοί διαδηλωτές ήρθαν και από άλλες πολιτείες.

«Έτσι λένε. Εμένα οι ντόπιοι με αγαπούν και με σέβονται. Κανείς δεν θα με πείραζε».

Γνωρίζατε προσωπικά τον Φλόιντ;

“Nαι, είχαμε μια προσωπική σχέση. Τον γνώριζα εδώ και 5-6 χρόνια. Πολύ καλός πελάτης και φίλος μου. Ο Φλόιντ ήταν τακτικός πελάτης του μαγαζιού. Ερχόταν πολλά χρόνια, δύο-τρείς φορές την εβδομάδα. Έπαιρνε το φαγητό του πριν πάει στη δουλειά. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ευγενικός και χαμογελαστός. Ήσυχο παιδί, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κάναμε αστεία μεταξύ μας και του έλεγα ότι θα πηγαίναμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα να βρούμε γυναίκες (γέλια). Ήξερα και την αρραβωνιαστικιά του, μια ωραία λευκή γυναίκα».

Σας εξέπληξαν τα γεγονότα;

«Δεν περίμενα ποτέ να γίνει αυτός ο χαμός. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην πόλη μας. Χθες έκανα μια βόλτα και είδα όλα τα μαγαζιά σπασμένα και καμένα στην University Avenue. Εμείς την γλιτώσαμε φθηνά, μόνο τα τζάμια έσπασαν. Φοβάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να κάνω και τίποτα».

Το γεγονός ότι ο κυβερνήτης κατέβασε την Εθνοφρουρά στους δρόμους και είναι σε αναμονή ο Στρατός σας κάνει να νιώθετε ασφαλής;

«Και ναι και όχι. Εγώ δεν το βλέπω καλό αυτό. Θα γίνουν πιο δύσκολα τα πράγματα. Καλύτερα να ηρεμήσουν τα πράγματα».

Οι κάτοικοι της Μινεάπολη τι λένε για τα γεγονότα με τον Φλόιντ;

«Ότι δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Έπρεπε να του βάλουν χειροπέδες , να τον σήκωναν από το δρόμο και να τον έβαζαν στο περιπολικό»

Λένε ότι τέτοια περιστατικά είναι συχνά στην περιοχή σας.

«Έτσι είναι. Εγώ βλέπω πολλά κάθε μέρα. Οι αστυνομικοί τους κακομεταχειρίζονται τους μαύρους. Υπάρχει μεγάλη βία και ρατσισμός. Η Αστυνομία έχει χαρακτηρίσει κακούς όλους τους μαύρους».

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι όποιος λεηλατεί, θα πρέπει να πυροβολείται. Συμφωνείτε;

«Αυτό δεν είναι σωστό, είναι μεγάλο λάθος και δεν θα έπρεπε να το πει. Να τον τιμωρήσεις ναι, αλλά όχι να τον πυροβολήσεις. Τα προβλήματα θα γίνουν πιο μεγάλα αν απαντήσεις με τέτοια βία. Δεν συμφωνώ, αλλά δεν θα πρέπει να καταστρέφονται και οι περιουσίες.»

Πώς θα θέλατε να τελειώσει αυτή η αναταραχή;

«Με ειρήνη, να τελειώσει με ειρήνη και όχι βία. Να πάνε στα σπίτια τους και αύριο να ξεκινήσει μια καινούργια ημέρα.

Πώς θα θυμάστε τον Φλόιντ;

«Μερακλής, καλό παιδί. Ένας παιδαράς, θα μου μείνει αξέχαστος, πάντα χαμογελαστός. Να είναι καλά εκεί που είναι...»