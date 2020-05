Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Μεγαλύτερη η δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής για τη διάθεση των 32 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. και τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Για το πώς θα γίνει η διάθεση των 32 δις. Ευρώ που θα πάρει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επιστρεπτέα προκαταβολή, τα τεκμήρια, και τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μίλησε ο Υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής, Θοδωρής Σκυλακάκης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε πως τα ταμειακά διαθέσιμα, στην παρούσα φάση, είναι της τάξης των 32,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επιδομάτων που θα χάνονταν για τους εργαζόμενους.

Εξήγησε πως το Δώρο Χριστουγέννων και το Επίδομα Αδείας δίνονται στη βάση της απασχόλησης και έτσι θα πρέπει να τα υπολογίσει κάθε εργαζόμενος. Τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος της Κυβέρνησης είναι να σωθούν οι θέσεις εργασίας.

Ερωτηθείς σχετικά με τα τεκμήρια και το πότε αυτά θα καταργηθούν, ο κ. Σκυλακάκης είπε πως είναι σε συνάρτηση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. «Δεν είναι μία καλή μέθοδος, είναι όμως μία αναγκαία μέθοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως όσο προχωράνε οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα τεκμήρια δεν θα είναι πια αναγκαία. Επεσήμανε πως την επόμενη χρονιά το θέμα των τεκμηρίων θα πρέπει να επανεξεταστεί, δεδομένων των μειωμένων εισοδημάτων λόγω της πανδημίας.

Ο Υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής εξέφρασε την πεποίθηση πως η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομία θα είναι δυναμική.

Σε ό,τι αφορά τη διάθεση των 32 δισ. ευρώ από την Ε.Ε., είπε πως θα δοθούν για επενδύσεις, στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων. Όταν τα χρήματα αυτά μπουν στην οικονομία, θα δώσουν τα περιθώρια στην Κυβέρνηση να παρέμβει δημοσιονομικά, προκειμένου να μειώσει την φορολογία. Παράλληλα, υπενθύμισε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στην οποία έχει αναφερθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην επιστρεπτέα προκαταβολή, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε πως θα είναι μεγαλύτερη στην δεύτερη φάση, καθώς θα χορηγηθεί με βάση την απώλεια τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου (όταν υπήρχε το lockdown), ενώ θα ενταχθούν και νέες κατηγορίες σε αυτήν.

Αφήνοντας αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως χωρίς συγκεκριμένη πρόβλεψη για την ύφεση, δεν μπορείς να κάνεις ούτε δημοσιονομικό ούτε ταμειακό προγραμματισμό.

«Υπάρχει θετική προοπτική», κατέληξε ο Υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής, συμπληρώνοντας πως «με αποτελεσματικότητα και σοβαρότητα, θα αλλάξουμε τη χώρα».