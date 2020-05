Οικονομία

Παράταση στην εξ αποστάσεως εργασία

Παρατείνεται η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Τι προβλέπει η απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Υγείας.

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και του υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Ειδικότερα, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.

Παράλληλα, η αναστολή τής υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν από την πραγματοποίησή τους, που θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται, μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2020.

Από την 16η Ιουνίου 2020, επανέρχεται, η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α' 137), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.