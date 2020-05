Κοινωνία

Ο δικηγόρος του Κώστα Πάσσαρη στον ΑΝΤ1 για τη μεταφορά του στην Ελλάδα (βίντεο)

To “πράσινο φως” για την έκδοση του Κώστα Πάσσαρη στην Ελλάδα άναψαν για πρώτη φορά οι Αρχές της Ρουμανίας. Το μόνο που μένει είναι η σύμφωνη γνώμη της χώρας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την μεταφορά του Κώστα Πάσσαρη στις ελληνικές φυλακές. Ο κακοποιός, που έχει καταδικασθεί σε 4 φορές ισόβια από την Ελληνική Δικαιοσύνη για ληστείες και ανθρωποκτονίες ζητά εδώ και χρόνια να εκδοθεί στη χώρα μας, από τη Ρουμανία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος του εξηγεί τους λόγους που ο εντολέας του επιθυμεί να μεταφερθεί στις ελληνικές φυλακές.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ρουμανία αποδέχεται το αίτημα του Κωνσταντίνου Πάσσαρη. Το μόνο που μένει είναι η σύμφωνη γνώμη της χώρας μας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Real News» το Εφετείο Αθηνών ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις ώστε να μεταφερθεί ο Πάσσαρης σε φυλακή στην Ελλάδα.

Οι ρουμάνικες αρχές πάντως χαρακτηρίζουν υποδειγματική την συμπεριφορά του Κώστα Πάσσαρη. Μάλιστα στο έγγραφο τους προς την Ελλάδα, τονίζουν πως η μεταφορά του στη χώρα μας θα βοηθήσει, όπως λένε, στην ομαλή επανένταξη του στην κοινωνία.