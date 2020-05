Κόσμος

Παναγία των Παρισίων: Ανοιχτό για το κοινό το προαύλιο της Νοτρ Νταμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από έναν και πλέον χρόνο μπορούν να περνούν από το προαύλιο του μοναδικού αξιοθέατου της γαλλικής πρωτεύουσας οι κάτοικοι της.

Ο προαύλιος χώρος της Νοτρ Νταμ, που ήταν κλειστός για το κοινό μετά την καταστροφική πυρκαγιά, άνοιξε και πάλι σήμερα.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς της 15ης Απριλίου 2019, ο προαύλιος χώρος (parvis) και ο παρακείμενος ομώνυμος δρόμος (η rue du Parvis) «είχαν μολυνθεί από μόλυβδο, γεγονός που προκάλεσε άμεσο αποκλεισμό του χώρου, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εκκλησιαστικής αρχής, του δήμου του Παρισιού και του ιδρύματος που είναι επιφορτισμένο με την ανασύσταση του καθεδρικού ναού. Συστηματικοί έλεγχοι και καθαρισμός θα γίνονται στον χώρο, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Το άνοιγμα του χώρου την ημέρα της Πεντηκοστής αποτελεί «ιδιαίτερο σημάδι», «απελευθέρωση», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος του Παρισιού Μισέλ Οπετί στους δημοσιογράφους.

«Είναι ένα όμορφο σύμβολο ένα πρώτο βήμα για να ξαναβρούμε την Νοτρ Νταμ», δήλωσε στο πλευρό του ο υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Φρανκ Ριστέρ, καθώς ο χώρος άρχισε σιγά σιγά να γεμίζει από τους Παριζιάνους που ήρθαν ειδικά για την περίσταση. «Η Νοτρ Νταμ είναι το έμβλημά μας, περισσότερο από τον Πύργο του Άιφελ».

Μεγάλης κλίμακας εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την σταθεροποίηση του κτιρίου που έχει υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς. Οι εργασίες είχαν διακοπεί λόγω της επιδημίας Covid-19 και θα επανεκκινήσουν προοδευτικά, με στόχο την αναγέννηση του καθεδρικού ναού μέχρι το 2024.