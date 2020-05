Κόσμος

Κορονοϊός: μείωση κρουσμάτων και νεκρών στην Ιταλία

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 233.019. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.415. Παράλληλα, 157.507 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 232.664 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.340 άνθρωποι ενώ 155.633 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο 24ωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 75 άνθρωποι και καταγράφηκαν 355 νέα κρούσματα, ενώ 1874 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό. Στο μεταξύ, 435 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 6.387 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 35.253 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός. Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν μείωση: νόσησαν 61 λιγότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 36 λιγότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι περιορίζονται κατά 875.

Tα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι και στην Περιφέρεια της Λομβαρδίας, τα κρούσματα βρίσκονται σε καθοδική πορεία. Σε πέντε Περιφέρειες της χώρας, σήμερα δεν καταγράφηκε ούτε ένα νέο περιστατικό. Πολλές Περιφέρειες της Κάτω Ιταλίας, τέλος, συνεχίζουν να εκφράζουν ανησυχία για την απόφαση της κυβέρνησης Κόντε να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών σε όλη την χώρα, από τις 3 Ιουνίου, και επανέλαβαν να αυξήσουν την διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ, με στόχο την προστασία των κατοίκων τους.