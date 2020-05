Αθλητικά

Μπαρτσελόνα για Τζορτζ Φλόιντ: δεν θα σταματήσουμε να πολεμάμε τον ρατσισμό

Το δικό της μήνυμα, με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού στις ΗΠΑ, έστειλε η Μπαρτσελόνα, μέσω των social media...

Το δικό της ηχηρό μήνυμα, με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ, έστειλε η Μπαρτσελόνα, μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

«Ο ρατσισμός, ως μορφή φυλετικής διάκρισης έχει στόχο την υποβάθμιση και την περιθωριοποίηση με βάση το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την καταγωγή ή το χρώμα. Είναι μια πανδημία που μας βλάπτει όλους» τονίζει η ομάδα και συνεχίζει:

«Στην Βαρκελώνη δεν θα σταματήσουμε να τον πολεμάμε. Αυτό είναι δέσμευση από εμάς».