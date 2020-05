Κόσμος

Τραμπ: Τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα ANTIFA

Οι ΗΠΑ κήρυξαν το κίνημα ως τρομοκρατική οργάνωση και οι ανακοινώσεις έγιναν από το Twitter.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κηρύξουν το ANTIFA τρομοκρατική οργάνωση», ανακοίνωσε με tweet ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιρρίπτει στο κίνημα αυτό και άλλους «ριζοσπάστες εξτρεμιστές» τις ταραχές που ξεσπούν κατά την διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς.

Με σειρά αναρτήσεων στο Twitter, ο Τραμπ συνεχάρη τις δυνάμεις ασφαλείας που κατάφεραν να ελέγξουν χθες το βράδυ την κατάσταση στην Μινεάπολις.

«Οι αναρχικοί υπό την ηγεσία κυρίως του Antifa ελέγχθηκαν γρήγορα. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από τον δήμαρχο από την πρώτη νύκτα και δεν θα είχε υπάρξει πρόβλημα».

Αναφερόταν στο Τζέικομπ Φρέι, τον δημοκρατικό δήμαρχο της Μινεάπολις, από όπου ξεκίνησε το κίνημα διαμαρτυρίας μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια των αστυνομικών. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον δήμαρχο «ριζοσπάστη αριστερό».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το FBI έχει επιφορτισθεί με την ταυτοποίηση των οργανωτών των ταραχών.

«Η βία που οργανώνεται και διαπράττεται από το Antifa και άλλες παρόμοιες οργανώσεις...συνιστά εσωτερική τρομοκρατία και θα αντιμετωπισθεί ως τέτοια».