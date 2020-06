Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: ξεχυλίζει η οργή στις ΗΠΑ

Άλλη μια νύχτα ταραχών βιώνουν οι ΗΠΑ μετά το κύμα οργής που γιγαντώθηκε στην Αμερική για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Ο οδηγός δεξαμενοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στον κλειστό διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 35 West στη Μινεάπολη, πάντως δεν τραυματίστηκε κανείς, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Ο οδηγός του φορτηγού κατέβηκε από το όχημα και υπέστη ξυλοδαρμό από διαδηλωτές, προσθέτει το πρακτορείο.

Η Μινεάπολη και πολλές άλλες αμερικανικές πόλεις συγκλονίζεται από κύμα διαδηλώσεων και ταραχών μετά τον θάνατο του 46χρονου Τζορτζ κατά τη διάρκεια βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα, γεγονός το οποίο μετατράπηκε σε σύμβολο του βαθιά εδραιωμένου ρατσισμού σε βάρος των μελών των φυλετικών μειονοτήτων.

Την ίδια ώρα, επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Ουάσινγκτον μετά τις νέες διαδηλώσεις κοντά στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η δήμαρχος της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, η Μιούριελ Μπάουζερ, την επομένη μιας νύχτας που σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της χώρας. Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις «23:00 της Κυριακής ως τις 06:00 της Δευτέρας», διευκρίνισε η Μπάουζερ μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή να αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην πόλη για να ενισχύσει την αστυνομία.

Παράλληλα, λεηλασίες καταστημάτων αναφέρθηκαν στη Σάντα Μόνικα, παραθαλάσσια πόλη σε μικρή απόσταση από το Λος Άντζελες. Το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με ανθρώπους να ορμούν σε καταστήματα σε πεζόδρομο στη Σάντα Μόνικα. Αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου και το πλήθος φάνηκε να σκορπίζει. Στο κέντρο του Λος Άντζελες ταυτόχρονα βρισκόταν σε εξέλιξη μαζική πορεία διαμαρτυρίας εναντίον του ρατσισμού.