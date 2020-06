Κόσμος

Χάος διαδηλώσεων στη Βραζιλία (εικόνες)

Επεισόδια σε διαδηλώσεις υπέρ και κατά του Προέδρου Μπολσονάρο.

Επεισόδια ξέσπασαν χθες Κυριακή στο Σαν Πάολο ανάμεσα σε εκατοντάδες υποστηρικτές και πολέμιους του προέδρου της Βραζιλίας, παρά την επέμβαση της αστυνομίας.

Ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε κινητοποίηση «εναντίον του φασισμού» και οπαδών του ακροδεξιού προέδρου που είχαν πάει να διαδηλώσουν εναντίον των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβάλει πολλοί κυβερνήτες πολιτειών για να αποτρέψουν την εξάπλωση παρά της πανδημίας του κορονοϊού, στα οποία εναντιώνεται ο Ζαΐχ Μπολσονάρο.

Περίπου 500 διαδηλωτές, ντυμένοι οι περισσότεροι στα μαύρα, που συμμετείχαν στην κινητοποίηση με γενικό σύνθημα «είμαστε υπέρ της δημοκρατίας», φορώντας οι περισσότεροι μάσκες προστασίας, βρέθηκαν στη Λεωφόρο Παολίστα, στο κέντρο της μεγαλούπολης, ταυτόχρονα με αρκετές εκατοντάδες οπαδούς του Μπολσονάρο που είχαν πάει να διαμαρτυρηθούν εναντίον των μέτρων περιορισμού, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα φράγματα που είχε στήσει η αστυνομία δεν εμπόδισαν το ξέσπασμα συγκρούσεων ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων. Οι αντιφασίστες διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν πέτρες εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν ξανά χρήση δακρυγόνων.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο G1, που επικαλέστηκε την αστυνομία.

Στην «αντιφασιστική συγκέντρωση είχαν καλέσει οπαδοί πολλών ποδοσφαιρικών ομάδων με έδρα το Σαν Πάολο.

Οι υποστηρικτές του προέδρου, που διατείνονται ότι υπάρχει σχέδιο με σκοπό να ανατραπεί ο Μπολσονάρο το οποίο απεργάζονται κοινοβουλευτικοί, δικαστές και τα ΜΜΕ, επέρριψαν με αναρτήσεις τους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης την ευθύνη για τη βία στους αντιπάλους τους.

Στην Μπραζίλια, ο αρχηγός του κράτους συμμετείχε για άλλη μια φορά σε συγκέντρωση οπαδών του, αψηφώντας και πάλι τις συστάσεις των γιατρών και τους κανόνες κοινωνικής απόστασης, την ημέρα που στη χώρα του ξεπεράστηκε το όριο των 500.000 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και οι θάνατοι από την COVID-19 πλησιάζουν τους 30.000.

Ο Μπολσονάρο, που εξαρχής εναντιώνεται στα περιοριστικά μέτρα, παρουσιάστηκε μπροστά στο προεδρικό μέγαρο για να χαιρετίσει το πλήθος. Αφού επιθεώρησε τη συγκέντρωση από αέρος, με στρατιωτικό ελικόπτερο, ο πρόεδρος, πλαισιωμένος από τους σωματοφύλακές του, πήρε δύο παιδιά στους ώμους, προτού ανέβει σε ένα άλογο της αστυνομίας, επευφημούμενος από τους οπαδούς του, για να κατευθυνθεί προς το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο πρώην λοχαγός των αλεξιπτωτιστών και υμνητής της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία (1964-1985) κατηγορεί το Ανώτατο Δικαστήριο ότι επιδιώκει να «βυθίσει τη Βραζιλία σε πολιτική κρίση».

Ανάμεσα στα πλακάτ που κράταγαν οι οπαδοί του προέδρου, ένα ανέγραφε το σύνθημα «Στρατιωτική επέμβαση — να κλείσει το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο τώρα».

Ο δικαστής Σέλσο ντε Μέλο, ο οποίος έχει την ευθύνη της έρευνας που διενεργείται για την καταγγελία που έχει κάνει οπρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σέρζο Μούρο ότι ο πρόεδρος αναμίχθηκε στις κρίσεις αξιωματικών της αστυνομίας με υστερόβουλα κίνητρα, τόνισε πως οι οπαδοί του προέδρου δεν κρύβουν πλέον πως αυτό που θέλουν είναι στρατιωτική δικτατορία.

«Πρέπει να αντισταθούμε στην καταστροφή της δημοκρατικής τάξης, να αποφύγουμε αυτό που είχε συμβείστη Δημοκρατία της Βαϊμάρης όταν ο Χίτλερ, που είχε εκλεγεί με λαϊκή ψήφο δεν δίστασε να αναστείλει την ισχύ του Συντάγματος και να επιβάλλει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς το 1933», τόνισε σε μήνυμά του προς τα άλλα μέλη του δικαστηρίου που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.