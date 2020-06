Κοινωνία

Διεθνείς πτήσεις: Παράταση στην καραντίνα για τους ταξιδιώτες που έρχονται στην Ελλάδα

Τι αναφέρουν οι νέες αεροπορικές οδηγίες που εξέδωσε η ΥΠΑ. Μέχρι πότε ισχύει η απαγόρευση εισόδου μη Ευρωπαίων πολιτών.

Με σειρά αεροπορικών οδηγιών (notams) η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τις απαγορεύσεις που ισχύουν στις αεροπορικές μετακινήσεις και εντάσσονται στα μέτρα πρόληψης κατά του COVID-19, ειδικότερα για το τι ισχύει με την υποχρεωτική προληπτική καραντίνα η οποία θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, για την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα μη Ευρωπαίων Πολιτών και για τις πτήσεις εξωτερικού.

Συγκεκριμένα παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59 το μέτρο της υποχρεωτικής προληπτικής καραντίνας για επιβάτες όλων των εθνικοτήτων που φτάνουν στην χώρα μας από το σύνολο των διεθνών προορισμών αλλά χωρίζεται σε δύο φάσεις, μια για το 1ο δεκαπενθήμερο και μια φάση “γέφυρα” για το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Σε πρώτη φάση, μέχρι τις 14 Ιουνίου 2020 τα μεσάνυχτα εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας πως όλοι οι επιβάτες υποχρεωτικά, ακόμη και οι Έλληνες που έρχονται από το εξωτερικό, πρέπει να κάνουν τεστ και αν αυτό είναι αρνητικό οφείλουν να μείνουν σε αυτοπεριορισμό (καραντίνα) για επτά ημέρες. Εάν είναι θετικοί, οφείλουν να μείνουν σε υποχρεωτική προληπτική καραντίνα για 14 ημέρες.

Σε δεύτερη φάση από την Δευτέρα 15 Ιουνίου η μέθοδος αυτή του υποχρεωτικού τεστ και καραντίνας θα εξακολουθήσει να γίνεται για τους επιβάτες που έρχονται από χώρες με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19, όπως αξιολογούνται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA). Η λίστα ανανεώνεται διαρκώς και οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι πριν ταξιδέψουν καθώς αν αρνηθούν το τεστ δεν θα γίνονται δεκτοί στο αεροδρόμιο άφιξης. Όλοι οι άλλοι πολίτες θα γίνονται δεκτοί χωρίς περιορισμούς, ενδέχεται όμως να υποβληθούν σε δειγματοληπτικά τεστ κατά την άφιξή τους, καθώς από όλες τις πτήσεις ένας συγκεκριμένος αριθμός επιβατών θα κάνει το τεστ.

Από τους περιορισμούς λόγω του COVID-19 εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:

Επιβάτες πτήσεων διαμετακόμισης, (Passengers in transit).

Όλα τα πληρώματα αεροσκαφών, (Flight Crew).

Επιβάτες κρατικών πτήσεων, (State Flights).

Επιβάτες πτήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, (Sanitary Flights).

Επιβάτες πτήσεων ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, (Humanitarian Flights).

Επιβάτες πτήσεων που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση, (Emergency Flights).

Επιβάτες στρατιωτικών πτήσεων, (Military Flights).

Επιβάτες εμπορευματικών πτήσεων ( Cargo Flights).

Επιβάτες πτήσεων της Frontex

Με νέα αεροπορική οδηγία ανανεώθηκε και παραμένει σε ισχύ, έως τις 15 Ιουνίου 2020, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών. Για την συγκεκριμένη notam ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: Μέλη οικογενειών Ευρωπαίων Πολιτών, πολίτες χωρών συνθήκης Σένγκεν, υγειονομικό προσωπικό, πολίτες τρίτων χωρών που έχουν μακράς διάρκειας άδεια visa σε Ευρωπαϊκή χώρα και χώρα Συνθήκης Σένγκεν, κυβερνητικό, διπλωματικό, στρατιωτικό, ανθρωπιστικό προσωπικό, επιβάτες πτήσεων διαμετακόμισης, πληρώματα αεροσκαφών και σε όσους μη Ευρωπαίους πολίτες έχουν εξασφαλίσει άδεια για το ταξίδι τους από Ελληνικό Προξενείο.

Όσον αφορά τις πτήσεις εξωτερικού, όλες οι διεθνείς πτήσεις που καταφθάνουν στην χώρα μας προσγειώνονται μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας “Ελευθέριος Βενιζέλος” και από τις 15 Ιουνίου και στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”. Η συγκεκριμένη notam αφορά και τα δύο αεροδρόμια έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020 και αποκλείει τις πτήσεις εξωτερικού από τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου ανανεώθηκε και η αεροπορική οδηγία που προβλέπει προσωρινή απαγόρευση πτήσεων προς την Ελλάδα και αντίστροφα από 7 χώρες, (Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο, Αλβανία, Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία). Από τις notam εξαιρούνται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian), οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights), οι κρατικές πτήσεις (state), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency), οι στρατιωτικές πτήσεις (military, δεν ισχύουν οι πτήσεις αυτές για την Τουρκία), οι πτήσεις της Frontex, οι ανεφοδιασμού, οι πτήσεις με επιβάτες διαμετακόμισης (Passengers in transit), οι πτήσεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας και οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων Πολιτών.