ΑΑΔΕ: Τι ισχύει με τον συμψηφισμό του ΦΠΑ

Διευκρινίσεις για τον συμψηφισμό του 25% ΦΠΑ Μαρτίου και α΄ τριμήνου δίνει με ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επισημαίνοντας ότι αυτό θα γίνει με τις οφειλές του Ιουνίου.

Ειδικότερα, σχετικά με το θέμα του συμψηφισμού του 25% του ΦΠΑ Μαρτίου και α΄ τριμήνου 2020 για διπλογραφικές και απλογραφικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που καταβλήθηκε εμπρόθεσμα τον Απρίλιο, με μελλοντικές οφειλές, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι, με βάση τον προγραμματισμό των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αυτό θα γίνει με τις πρώτες επερχόμενες οφειλές, οι οποίες μετά την αναστολή των οφειλών Μαΐου για 30 Σεπτεμβρίου, είναι οι οφειλές Ιουνίου. Εφόσον οι δικαιούχοι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές από δόσεις μέχρι και τον Μάιο, θα είναι εφικτός ο συμψηφισμός και σε οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων Ιουνίου και επόμενων μηνών.

Ειδικά για τις οφειλές ΦΠΑ Απριλίου, για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου και τις οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων εκπνέει σήμερα, και οι οποίες τελούν σε αναστολή πληρωμής έως 30 Σεπτεμβρίου, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ο συμψηφισμός θα είναι εφικτός στα μέσα Ιουνίου, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμψηφισμό αυτόν είναι η οριστικοποίηση των οφειλών από τις φορολογικές αυτές υποχρεώσεις, η οποία συντελείται με την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Έως τότε αναμένεται να έχουν αναρτηθεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο Taxisnet τα ποσά προς συμψηφισμό (25%). Για να γίνει ο συμψηφισμός, πρέπει οι φορολογούμενοι, με την εμφάνιση του ως ποσού στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, να δηλώσουν σχετικά με e-mail στη ΔΟΥ τους τη βούλησή τους για τον συμψηφισμό, όπως προβλέπεται και στην εγκύκλιο Ε. 2056/2020.