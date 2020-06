Κόσμος

Καλύβας στον ΑΝΤ1: Δεν αποκλείω να βγει ενισχυμένος ο Τραμπ από τις ταραχές (βίντεο)

Ο Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Παν/μίου της Οξφόρδης αναλύει τις εξελίξεις στις ΗΠΑ και τον πολιτικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν.​