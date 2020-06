Αθλητικά

Ο Μέιγουεδερ θα πληρώσει την κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ

Ο πρώην μποξέρ ήρθε σε επαφή με την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ με τη μεσολάβηση ενός κοινού τους φίλου και η οικογένεια δέχθηκε την προσφορά.

Ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας Φλόιντ Μέιγουεδερ πρόκειται να καλύψει το κόστος της κηδείας του Τζορτζ Φλόιντ, του 46χρονου Αφροαμερικανού που έχασε τη ζωή του την 25η Μαΐου στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς, αποκάλυψε συνεργάτης του.

Ο πρώην μποξέρ «μάλλον θα εξοργιστεί που το λέω αυτό, αλλά ναι, είναι αλήθεια ότι θα πληρώσει για την κηδεία», δήλωσε χθες Δευτέρα στο τηλεοπτικό δίκτυο ESPN ο Λέοναρντ Έλερμπι, ο πρόεδρος της Mayweather Promotions.

Πρόσθεσε ότι ο άλλοτε αστέρας της πυγμαχίας - παγκόσμιος πρωταθλητής σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, ανίκητος σε 50 αγώνες - ήρθε σε επαφή με την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ με τη μεσολάβηση ενός κοινού τους φίλου και η οικογένεια δέχθηκε την προσφορά. Ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την οικογένεια του θανόντα διευκρίνισε ότι η κηδεία θα γίνει την 9η Ιουνίου στο Χιούστον (Τέξας, νότια), την πόλη όπου μεγάλωσε ο Τζορτζ Φλόιντ. Πριν από αυτή, θα οργανωθούν δύο επιμνημόσυνες δεήσεις, την Πέμπτη στη Μινεάπολη και το Σάββατο στη Νότια Καρολίνα, από όπου καταγόταν.

Ο 46χρονος πρώην φύλακας πέθανε όταν ο Ντέρεκ Σόβιν, λευκός αστυνομικός, τον κράτησε καθηλωμένο στο έδαφος πιέζοντας με το γόνατό του τον λαιμό του για πάνω από οκτώ λεπτά, προκαλώντας του ασφυξία. Ο 44χρονος Σόβιν, ο οποίος εκδιώχθηκε από το σώμα μία ημέρα αργότερα, συνελήφθη την Παρασκευή και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η τραγωδία προκάλεσε αγανάκτηση απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ. Από τη Νέα Υόρκη ως το Λος Άντζελες, από τη Φιλαδέλφεια ως το Σιάτλ, δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί διαδηλώνουν εδώ και μία εβδομάδα εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας, του ρατσισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι διαδηλώσεις αυτές αμαυρώνονται πολλές φορές από ταραχές και λεηλασίες, με αποτέλεσμα οι αρχές σε πολλές περιοχές να κινητοποιήσουν την εθνοφρουρά και να επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.