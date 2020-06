Οικονομία

Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Η οικονομία πάει καλύτερα από το αναμενόμενο (βίντεο)

Ο Υπουργός Ανάπτυξης για την άρση των μέτρων και τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του λιανικού εμπορίου και της εστίασης.

«Η καταναλωτική κίνηση έχει επιτρέψει στους προ του κορονοϊού επίπεδα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Ανάπτυξης, σημειώνοντας πως «επανερχόμαστε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι υπεγράφη η ΚΥΑ για την κατανάλωση αλκοόλ στις παραλίες, όχι όμως και για τη μουσική.

«Είμαστε πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει», σχολίασε για το ρυθμό άρσης των μέτρων, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως «κανείς δεν περίμενε ότι θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία, αφού αυτό εξαρτάται από το άνοιγμα των πτήσεων».

«Αν όλα πάνε καλά, μέσα στον Ιούνιο θα αποκαταστήσουμε τις πτήσεις με όλες τις χώρες», συμπλήρωσε.

«Όλοι εργαζόμαστε για να πάνε καλά τα πράγματα. Και στην οικονομία πάμε καλύτερα από το αναμενόμενο, ανταποκρίνεται η οικονομία και αυτό φαίνεται στις αξιολογήσεις. Αν διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό», δήλωσε σχετικά με την οικονομία μετά το lockdown και επικαλούμενος στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, είπε πως «οι εισπράξεις του ΦΠΑ στο λιανικό εμπόριο έχουν αγγίξει τα σημεία προ κορονοϊού».

Όσο αφορά στα ελληνοτουρκικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι, «προφανώς δε φτάνει η επίσκεψη των Ευρωπαίων στα σύνορα», εξέφρασε όμως την αισιοδοξία του ότι η χώρα είναι ασφαλής, λόγω του ότι τόσο η παρούσα, όσο «και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουμε δημιουργήσει σχέσεις με χώρες που μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς με την Τουρκία». Και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει και διεθνείς δεσμούς και ξεκάθαρη θέση απέναντι στην Τουρκία.

Όσο αφορά στην τελευταία, ο Υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε πως οι προκλήσεις εκ μέρους της χωρίζονται σε δύο σκέλη.

«Άλλο το δημοσίευμα κι άλλο να πάει στο Αιγαίο και να κάνει έρευνες ή ακόμα περισσότερο και να τρυπήσει. Το πρώτο πιστεύω ότι θα συνεχίσει να το κάνει, το δεύτερο όμως, θα σκεφτεί πολύ πριν το κάνει», είπε σχετικά.

Κληθείς να απαντήσει στο τι σημαίνει η θέση ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, είπε ότι «αν κάποιος εισβάλλει στη χώρα σου, κάνει αυτό που πρέπει».

«Αν αμφισβητηθεί η εθνική μας κυριαρχία θα κάνουμε αυτό που πρέπει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να αφήσει να αμφισβητηθεί το έδαφός της», ξεκαθάρισε και εκτίμησε πως «όσο αφορά στην ΑΟΖ, δεν είναι τόσο απλό, θα πρέπει να υπάρξει σύμφωνη γνώμη των γειτόνων κι εμείς πάμε με το διεθνές δίκαιο».