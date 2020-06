Κοινωνία

Μια νεκρή από τη φωτιά σε διαμέρισμα στη Βούλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία άτομα κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Μία γυναίκα όμως εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της...

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε στις 7.25 πρωί σε διαμέρισμα στην οδό Σερρών, στην περιοχή Πηγαδάκια της Βούλας.

Μία γυναίκα, περίπου 60 ετών, εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις της στο μπάνιο του σπιτιού της.

Νωρίτερα οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρησίας κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώες άλλες τρεις γυναίκες, η μία εκ των οποίων είναι αδελφή του θύματος.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στον 2ο όροφο πολυκατοικίας και έχει ήδη καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά, η αιτία της οποίας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν λίγο πριν τις 09.00 να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.