Find Your Way Back Home: Tραγούδι για τους άστεγους (βίντεο)

Η καλλιτεχνική σύμπραξη έγινε για καλό σκοπό, προκειμένου να στηριχθούν ευάλωτοι συνάνθρωποι μας.

Ο Νιλ Φιν «στρατολόγησε» δύο ακόμη μέλη των Fleetwood Mac, τις Στίβι Νικς και Κριστίν ΜακΒι για ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Find Your Way Back Home».

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Νιλ Φιν για τον άστεγο πληθυσμό του Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και είναι εμπνευσμένο από μια τυχαία συνάντηση που είχε στην Auckland City Mission, οργάνωση, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε άστεγους, ηλικιωμένους και συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,

Τα έσοδα από τις πωλήσεις τού «Find Your Way Back Home» θα διατεθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες της οργάνωσης για τη νέα δομή για άστεγους που έχει δημιουργήσει.

«Είμαι σε ευνοϊκή θέση και κινούμαι σε κύκλους που δεν έρχονται σε καθημερινή επαφή με άστεγους» τόνισε ο Νεοζηλανδός τραγουδιστής -τραγουδοποιός και μουσικός σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «The New Zealand Herald» εξηγώντας ότι εμπνεύστηκε το τραγούδι από συνάντηση που είχε με κάποιον που γνώριζε όταν ήταν παιδί.

Είχε συναντήσει, όπως ανέφερε, το άτομο αυτό στο πάρτι γενεθλίων του αδερφού του και αναστατώθηκε όταν το βρήκε σε καταφύγιο άστεγων πριν από λίγα χρόνια.

«Υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις ζωές όλων μας, από τους οποίους νομίζω, ότι απομακρυνόμαστε», είπε τονίζοντας ότι με τις σκέψεις αυτές έγραψε τους στίχους του τραγουδιού.

Ο Νιλ Φιν, ο οποίος ξεκίνησε σόλο καριέρα μετά τη διάλυση των Crowded House, έγινε μέλος των Fleetwood Mac το 2018, μετά την έξοδο του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ.

Το βίντεο του τραγουδιού που σκηνοθέτησε ο Σαμ Πίκοκ δείχνει άδειους δρόμους και πρόσωπα ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια.