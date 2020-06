Life

Jay-Z: το οργισμένο μήνυμα για τον Τζορτζ Φλόιντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποκαλύψεις από τον Τιμ Γουόλς, για όσα του είπε, "μιλώντας ως πατέρας", ο ράπερ και επιχειρηματίας.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς αποκάλυψε πώς ο Jay-Zεπικοινώνησε προσωπικά μαζί του για να ζητήσει δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κυβερνήτης της Μινεσότα περιέγραψε την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Αμερικανό ράπερ ως «απίστευτα ανθρώπινη». Σύμφωνα με τον Τιμ Γουόλς, ο ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός και επιχειρηματίας τόνισε πώς «πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη».

Διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια συγκλονίζουν εδώ και μέρες τις ΗΠΑ, έπειτα από τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από έναν λευκό αστυνομικό, τον Ντέρεκ Σόβιν, στη Μινεάπολις.

Ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας είπε επίσης πως ο Jay-Z του μίλησε από την οπτική του πατέρα και όχι του μουσικού καλλιτέχνη. «Ήταν πατέρας. Τα λόγια του συνόψισαν ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί εδώ. Είπε ότι αισθάνεται τη συμπόνια και την ανθρωπιά αυτών των ανθρώπων που βγαίνουν και μιλούν» τόνισε ο κυβερνήτης της Μινεσότα.

Ο Τιμ Γουόλς πρόσθεσε: «Ξέρει ότι ο κόσμος παρακολουθεί και ότι το πώς χειρίζεται η Μινεσότα το θέμα θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι θετικό μήνυμα κάποιος με αυτή τη φήμη, που έχει μια τέτοια παρουσία, εστιάζει στη στιγμή, στην οποία επικεντρώνονται οι κάτοικοι της Μινεσότα».

Εναντίον του πρώην αστυνομικού στη Μινεάπολις, του 44χρονου Ντέρεκ Σόβιν απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στις 25 Μαϊου. Ο κωμικός και ηθοποιός, Κέβιν Χαρτ ζήτησε επίσης δικαιοσύνη στην υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ. «Δεν μπορεί να ζητάς ειρήνη, αν δεν θέλεις να απονείμεις δικαιοσύνη, οι άνθρωποι θέλουν δικαιοσύνη. Είναι τόσο απλό. Στείλτε όλους εκείνους τους αστυνομικούς στη φυλακή. Να αναλάβετε δράση. Αυτό είναι που θέλουμε να δούμε.. δικαιοσύνη» έγραψε ο Κέβιν Χαρτ σε ανάρτηση στο Twitter.