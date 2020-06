Πολιτική

Μηταράκης: Στόχος να κλείσουν τουλάχιστον 60 δομές μέχρι τέλος του 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Στην συνολική στρατηγική που έχει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος με βασικές προτεραιότητες την φύλαξη των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, την μείωση των ροών, την αποσυμφόρηση των νησιών, τον διαχωρισμό αιτούντων άσυλο από τους οικονομικούς μετανάστες, καθώς και την σημαντική μείωση του αριθμού των δομών φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης.

Αναφερόμενος στην διαχείριση του μεταναστευτικού ο κ. Μηταράκης επεσήμανε ότι «στρατηγική μας προτεραιότητα είναι ο γρήγορος διαχωρισμός αυτών που δικαιούνται προσφυγικού προφίλ από τους παράνομα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες και στο τελευταίο τρίμηνο τριπλασιάσαμε τις αποφάσεις ασύλου και θα επιδώσουμε 40.000 αποφάσεις τις επόμενες εβδομάδες». Όπως τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου από το σύνολο των 92 δομών που υπάρχουν στην ενδοχώρα Στόχος μας να κλείσουμε τουλάχιστον 60 δομές της ηπειρωτικής Ελλάδος μέχρι τέλος του έτους».

Ο κ. Μηταράκης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν βγει με άσυλο 60.000 άτομα. Από τα 60.000 άτομα αυτά τα 58.500 έχουν μόνα τους εγκατασταθεί, έχουν βρει δουλειά, έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα να συντηρούν τον εαυτό τους. 1500 άτομα βρίσκονται ακόμα σε ένα μεταβατικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενοικίου που υπάρχει, το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, πρόγραμμα στο οποίο έχουν πρόσβαση αυτή τη στιγμή οι 11.000 που βγαίνουν από τις δομές. Πρόγραμμα που περιλαμβάνει επιδότηση ενοικίου και εκμάθηση Ελληνικών».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για την αισθητή μείωση των μεταναστευτικών ροών τους τελευταίους μήνες ο κ. Μηταράκης επεσήμανε ότι «Χάρη στη διαρκή παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού αυτές οι βάρκες οι οποίες ξεκινάνε από την Τουρκία τελικά γυρίζουνε και δεν προσπαθούνε να περάσουν τη μέση γραμμή», με αποτέλεσμα όπως ανέφερε «Ειδικά μετά τα μέτρα τα έκτακτα του ΚΥΣΕΑ να έχουμε περιορίσει πάνω από 90% τις ροές στη χώρα μας και πλέον είναι η εξαίρεση η άφιξη μιας βάρκας παρά ο καθημερινός κανόνας όπως είχαμε ζήσει τα τελευταία πολλά χρόνια».