Συνελήφθη επικίνδυνος δραπέτης - Είχε δολοφονήσει επιχειρηματία στην Μύκονο

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο επικίνδυνος δραπέτης. Που τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εντόπισαν και συνέλαβαν την Δευτέρα το πρωί στην Καλλιθέα τον καταδικασμένο για τη δολοφονία του Μυκονιάτη επιχειρηματία, Μιχάλη Ζουγανέλη.

Πρόκειται για υπήκοο Πολωνίας 41 ετών, ο οποίος ήταν στις φυλακές Δομοκού και, όταν πήρε τη δεύτερη άδειά του τον Αύγουστο του 2019, δεν επέστρεψε ποτέ.

Ο δραπέτης ήταν με έναν συνομήλικο του μέσα σε αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί με δύο οχήματα τους έκλεισαν τον δρόμο μπρος – πίσω και τον συνέλαβαν χωρίς να αντισταθεί.

Οι αστυνομικές Αρχές όλο αυτό το διάστημα καταζητούσαν τον 41χρονο δολοφόνο και τις τελευταίες ημέρες αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του και να του περάσουν χειροπέδες. Ο δραπέτης είχε στην κατοχή του διαβατήριο με άλλα στοιχεία, ωστόσο από την εξέταση των αποτυπωμάτων ταυτοποιήθηκε πως ήταν ο δράστης της δολοφονίας.