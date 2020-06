Κόσμος

Κορονοϊός-Γαλλία: Περισσότεροι από 100 θάνατοι ανακοινώθηκαν την Τρίτη

Η χώρα με τον πέμπτο υψηλότερο απολογισμό θυμάτων παγκοσμίως, προχωρά σε περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων καραντίνας.

Ο απολογισμός των νέων θανάτων από τη νόσο COVID-19 στη Γαλλία ξεπέρασε τους 100 για πρώτη φορά εδώ και 13 ημέρες, μια αύξηση που περιλαμβάνει ξανά δεδομένα από τους οίκους ευγηρίας, έπειτα από μια διακοπή τριών ημερών.

Το Υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 107 ή 0,4% και ανέρχεται πλέον σε 28.940, ο πέμπτος υψηλότερος απολογισμός παγκοσμίως.

Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν μετά το άνοιγμα των καφέ και των εστιατορίων στο Παρίσι, για πρώτη φορά έπειτα από 11 εβδομάδες, καθώς η χώρα προχωρά σε περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων καραντίνας.

Το Υπουργείο ανέφερε, επίσης, ότι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία μειώθηκε κατά 260 και πλέον ή 1,8%, στους 14.028 και ο αριθμός των ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μειώθηκε κατά 49 ή 3,8%, στους 1.253.