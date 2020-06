Κοινωνία

Διπλάσιοι οι πιστοί στις εκκλησίες με νέα ΚΥΑ

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη ΚΥΑ κινούνται στη γενικότερη λογική της σταδιακής και προσεκτικής αποκλιμάκωσης των μέτρων...

Mε ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας παρατείνεται η ισχύς των προσωρινών περιοριστικών μέτρων στους χώρους λατρείας, όλων των θρησκειών και δογμάτων μέχρι και την 9/7/2020.

Όπως έκανε γνωστό μέσω άτυπης ενημέρωσης το υπουργείο, οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη ΚΥΑ κινούνται στη γενικότερη λογική της σταδιακής και προσεκτικής αποκλιμάκωσης των μέτρων και αφορούν δύο σημεία: α) η αναλογία ατόμων/επιφάνειας διαμορφώνεται στο ένα άτομο ανά πέντε τ.μ. (από ένα άτομο ανά δέκα τ.μ. που ίσχυε μέχρι πρότινος) και β) για τους χώρους λατρείας πέραν των 500 τ.μ. το ανώτατο όριο ατόμων είναι 100.

Έτσι, για παράδειγμα, σε έναν χώρο λατρείας 200 τ.μ. θα μπορούν να παρευρίσκονται έως 40 άτομα ενώ σε έναν χώρο 500 τ.μ. ή 1.500 τ.μ. θα μπορούν να παρευρίσκονται έως 100 άτομα.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλες οι γνωστές προφυλάξεις που ισχύουν ήδη, δηλαδή, μεταξύ άλλων, 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των ατόμων, σύσταση για τη χρήση μάσκας και φυσικός αερισμός του χώρου.