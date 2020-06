Οικονομία

Πάγια ρύθμιση σε 24 - 48 δόσεις: νέος οδηγός με όλες τις αλλαγές

Απαντήσεις σε όλα τα βασικά ερωτήματα για τη νέα ρύθμιση έδωσε η ΑΑΔΕ.

Οδηγό με όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για την ένταξη των φορολογούμενων στην νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ)

Σημειώνεται ότι σήμερα οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 24 δόσεις εφόσον πρόκειται για τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ) και σε 48 μηνιαίες δόσεις για έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς). Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές οι οποίες κατά την 01/11/2019 δεν τελούσαν σε ρύθμιση, αλλά είχαν υπαχθεί προγενέστερα στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων και αυτή χάθηκε ή είχαν υπαχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση μετά την 1η Νοεμβρίου 2019 την οποία όμως έχασαν.

Αναλυτικά οι ερωτήσεις- απαντήσεις της ΑΑΔΕ για την πάγια ρύθμιση είναι οι εξής:

1. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

- το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία, ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, ή προσωρινής διαταγής.

οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές ή δόσεις οφειλών και

οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

οι οφειλές, οι οποίες μετά την 1/11/2019 και μέχρι και τις 25/02/2020 έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013 ή στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ, της οποίας οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι οι οφειλές υπήχθησαν στη ρύθμιση για πρώτη φορά.

2. Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες οι οποίοι έχουν αθωωθεί κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

Οφειλές, οι οποίες σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων δεν δύνανται να ρυθμίζονται (π.χ. παρ. 2 του άρ. 22 του ν.4002/2011 (Α΄180) σχετικά με την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών).

Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ ακόμη και αν οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν μετά την 1.11.2019.

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση;

Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας έως την ημερομηνία της αίτησης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).

Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).

Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή(ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, λογιστές φοροτεχνικοί και κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης.

4. Σε πόσες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν τα χρέη;

Από 2 έως 48, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό έλεγχο καθώς και για μη φορολογικές οφειλές.

Από 2 έως 24 για όλες τις υπόλοιπες οφειλές.

Οφειλές βεβαιωμένες υπέρ αλλοδαπού δημοσίου δύναται να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις.

Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολογική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης (30€). Βεβαίως ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι τεσσάρων μηνιαίων

5. Από τι εξαρτάται ο αριθμός των δόσεων;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως είκοσι τέσσερις δόσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η βιωσιμότητα τεκμαίρεται από τα στοιχεία που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει ο περιορισμός του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για τις οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσοστού μηνιαίας δόσης, ως εξής:

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχει αυτό προσδιοριστεί, κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ή το συνολικό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κανένα από τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπόψιν για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, ή έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα τα έτη αυτά, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης.

Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχουν αυτά προσδιοριστεί, των τριών τελευταίων πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών ετών, ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από τον μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά (φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα) έσοδα. Σε περίπτωση που για όλα τα φορολογικά έτη με βάση τα οποία καθορίζεται η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης λόγω νεοσύστατου νομικού προσώπου και μη παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ρύθμιση, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης. Αν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικά ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα, του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών πέραν των πέντε ετών πριν την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, μη συμπεριλαμβανομένου του έτους της αίτησης, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων.

6. Πού μπορώ να βρω την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής;

Από το μενού: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/2.Προβολή Αίτησης, επιλέγετε τον τύπο και το έτος ρύθμισης και εμφανίζονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχετε υποβάλλει. Στη συνέχεια επιλέγετε «Προβολή Αίτησης» της ρύθμισης. Στην τελευταία γραμμή της εκτύπωσης των στοιχείων της ρύθμισης εμφανίζεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.).

7. Υπέβαλλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;

Μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση ρύθμισης και να πληρώσετε με τη νέα Τ.Ρ.Ο. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησής σας σε φορέα είσπραξης.

8. Πού και πότε πληρώνω την προκαταβολή ή τις δόσεις της ρύθμισής μου;

Η πρώτη δόση ή η προκαταβολή σε περίπτωση δεύτερης ρύθμισης, πληρώνεται στους Φορείς Είσπραξης εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.). Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με την ίδια Τ.Ρ.Ο. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

9. Μπορώ να ρυθμίσω μέρος των προαιρετικά υπαγόμενων οφειλών, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής;

Α: Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προς ρύθμιση, μίας μόνο δόσης ή περισσότερων της μίας δόσης, από τις κατηγορίες:

Β: Συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων πλην αυτών που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και

Γ: Συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων που τελούν σε αναστολή πληρωμής.

10. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της δόσης;

Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 30 ευρώ.

11. Πότε χάνεται η ρύθμιση και τι συνέπειες έχω;

H ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,

δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί),

έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.

12. Πώς υπολογίζεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνεται η ρύθμιση;

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Εκδόσεις / Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας), πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο της ανωτέρω περίπτωσης με βάση το οποίο υπολογίζεται ο τόκος, προσαυξάνεται κατά μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%). Ο ως άνω τόκος είναι ετησίως υπολογιζόμενος και παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, τα ανωτέρω επιτόκια, προσαυξάνονται κατά μιάμιση (1,5) ποσοστιαία μονάδα.

13. Είχα ρύθμιση η οποία ήταν σε ισχύ την 01/11/2019 και σήμερα έχει απωλεσθεί. Τι μπορώ να κάνω;

Δεν μπορείτε να εντάξετε το υπόλοιπο των χρεών της απωλεσθείσας ρύθμισης που ήταν σε ισχύ την 01/11/2019, στην παρούσα ρύθμιση. Έχετε όμως την δυνατότητα να ρυθμίσετε τα χρέη σας βάσει του ν. 4174/2013. Θα πρέπει τα εν λόγω χρέη, εφόσον δεν τελούν σε αναστολή είσπραξης, να εξοφληθούν.