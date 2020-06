Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηδάκης: Προχωρούν οι δύο μεγάλοι ποδηλατοδρόμοι στην Αθήνα (εικόνες)

Στην εκδήλωση για την Ημέρα Ποδηλάτου συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ο Δήμαρχος Αθηναίων, καθώς και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει γρήγορα για δύο μεγάλους ποδηλατόδρομους στην Αθήνα», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, από την πλατεία Κοτζιά, κατά την έναρξη ποδηλατοδρομίας στον υπό διαμόρφωση «Μεγάλο Περίπατο», που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, με αφορμή την Ημέρα Ποδηλάτου. Ταυτόχρονα, ο υπουργός, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των προβλέψεων της κυβέρνησης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, προανήγγειλε την επιπλέον παροχή ισχυρών κινήτρων για την απόκτηση ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση αποφάσισε «την ολοκλήρωση της ποδηλατικής διαδρομής, από το Φάληρο μέχρι την Κηφισιά, και ειδικότερα το τμήμα Γκάζι-Κηφισιά, με προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί άλλος ένας ποδηλάτόδρομος, ένα έργο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, με αφετηρία από το σταθμό του μετρό της Κατεχάκη και ο οποίος μέσω Πολυτεχνειούπολης και Πανεπιστημιούπολης, θα καταλήγει στο σταθμό του μετρό στον Ευαγγελισμό».

«Το ποδήλατο είναι το πιο οικολογικό μέσο μετακινήσεων και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν μένει στα λόγια. Προχωράει μπροστά με έργα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΝ και επεσήμανε ότι και τα δύο αυτά έργα θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, «την Παρασκευή ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει την πολιτική μας για την ηλεκτροκίνηση». Όπως είπε, «στην πολιτική αυτή περιλαμβάνεται ένα οικολογικό bonus για όσους αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα, το οποίο θα είναι πολύ ισχυρότερο για όσους αγοράσουν ηλεκτρικά ποδήλατα». «Θέλουμε να κάνουμε επί της ουσίας ένα άνοιγμα στο ποδήλατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα, ημέρα του ποδηλάτου, η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχοι από όλη την Αττική, αλλά και από όλη την Ελλάδα, συγκεντρωθήκαμε εδώ για μία κίνηση συμβολική: Μία ποδηλατοδρομία. Να δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος ζωής, ένας διαφορετικός, καλύτερος τρόπος ζωής», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Όπως είπε, «η δική μου ευχή και πεποίθηση είναι αυτή να είναι η τελευταία συμβολική κίνηση. Του χρόνου την ημέρα του ποδηλάτου να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ στον Μεγάλο Περίπατο, σε μία διαδρομή που θα φθάνει τα 7 χλμ. Μία διαδρομή που θα απελευθερώσει 50 στρέμματα δημόσιου χώρου και θα αλλάξει την Αθήνα».

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ «το ποδήλατο είναι μέσο μετακίνησης και όχι μόνο μέσο αναψυχής». Όπως τόνισε, «η ΚΕΔΕ παίρνει πρωτοβουλίες να δώσουμε το χώρο που θέλουμε για τον πεζό και για το ποδήλατο και χάρη στις πρωτοβουλίες και του ΥΠΕΝ, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες για όλους μας, για να ξαναδούμε τις πόλεις όπως τις θέλουμε όπως τις ονειρευόμαστε, πόλεις ανθρώπινες, πόλεις για να ζεις».

Μετά τις δηλώσεις, δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, αλλά και μέλη της ποδηλατικής κοινότητας της Αθήνας έκαναν συμβολική ποδηλατοδρομία, ξεκινώντας από την πλατεία Κοτζιά και καταλήγοντας στο Ζάππειο.