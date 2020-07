Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: ποια φάρμακα αυξάνουν τον κίνδυνο για εξωμήτρια κύηση

Τα συμπεράσματα νέας μελέτης, που αφορά και λήψη φαρμάκων ακόμη και εβδομάδες πριν από την σύλληψη του μωρού.

Οι γυναίκες που, προτού μείνουν έγκυες, παίρνουν βενζοδιαζεπίνες, μια συχνά συνταγογραφούμενη κατηγορία φαρμάκων με ηρεμιστική, αγχολυτική και υπνωτική δράση, κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν έκτοπη (εξωμήτρια) κύηση, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Ελίζαμπεθ Γουόλ-Γουίλερ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνια, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Human Reproduction" της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 1,67 εκατομμύρια κυήσεις γυναικών ηλικίας 15 έως 44 ετών. Από αυτές, το 1% των γυναικών είχαν κάνει χρήση τουλάχιστον δύο συνταγών για βενζοδιαζεπίνες κατά τις προηγούμενες 90 μέρες πριν τη σύλληψη του παιδιού τους, ενώ συνολικά 30.046 κυήσεις (περίπου το 2%) ήσαν έκτοπες.

Υπολογίστηκε ότι ο κίνδυνος έκτοπης κύησης, κατά την οποία το έμβρυο αρχίζει να αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα, συνήθως στις σάλπιγγες, είναι 50% μεγαλύτερος για τις έγκυες που έχουν πριν τη σύλληψη πάρει τα εν λόγω ηρεμιστικά φάρμακα για τουλάχιστον δέκα μέρες.

Οι έκτοπες κυήσεις είναι περίπου το 1% έως 2% των συνολικών κυήσεων κάθε χρόνο και ευθύνονται για το 6% έως 13% των θανάτων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, κυρίως λόγω αιμορραγίας κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Επίσης η εξωμήτρια κύηση μπορεί να προκαλέσει άλλες σοβαρές επιπλοκές και υπογονιμότητα. Οι λοιμώξεις, το κάπνισμα, η προχωρημένη ηλικία, η χρήση αναπαραγωγικής τεχνικής κ.α. αποτελούν παράγοντες κινδύνου για έκτοπες κυήσεις, όμως στις μισές περίπου περιπτώσεις η αιτία παραμένει άγνωστη.

Ήταν ήδη γνωστό ότι η χρήση βενζοδιαζεπινών κατά την εγκυμοσύνη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για αποβολή, προβλήματα στον τοκετό και στην ανάπτυξη του μωρού. Η νέα μελέτη, στην οποία συμμετείχε η Ελληνο-αμερικανίδα αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής Θάλεια Ρομπάκη της Ιατρικής Σχολής του Όρους Σινά στη Νέα Υόρκη, προσθέτει και τον κίνδυνο έκτοπης κύησης, χωρίς πάντως να αποδεικνύει ότι οι ίδιες οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν την αιτία.

«Για γυναίκες με άγχος και αϋπνία, οι βενζοδιαζεπίνες μπορεί να αποτελούν σημαντικό μέρος της θεραπείας τους, όμως πολλά πράγματα παραμένουν άγνωστα για το πόσο ασφαλής είναι η χρήση αυτών των φαρμάκων από τις έγκυες. Η νέα μελέτη δείχνει ότι οι γυναίκες που κάνουν χρήση βενζοδιαζεπινών όταν μένουν έγκυες, κινδυνεύουν περισσότερο να έχουν έκτοπη κύηση», ανέφερε η δρ Γουόλ-Γουίλερ.

Οι ερευνήτριες τόνισαν ότι, σε περίπτωση χρήσης βενζοδιαζεπινών πριν τη σύλληψη, οι έγκυες πρέπει να κάνουν όσο γίνεται πιο νωρίς υπέρηχο και τεστ αίματος για να διαπιστωθεί γρήγορα τυχόν έκτοπη κύηση, καθώς πολλές γυναίκες δεν ξέρουν αν έχουν εξωμήτρια κύηση, εωσότου αρχίσουν να νιώθουν πόνους και άλλες επιπλοκές.