Κοντοζαμάνης: ανοιχτό το ενδεχόμενο για χημειοθεραπείες σε Κέντρα Υγείας

«Εξετάζεται και ενιαία λίστα αναμονής για ακτινοθεραπείες», δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας.

Το υπουργείο Υγείας προωθεί τη δημιουργία νέων δομών, σε επίπεδο επικράτειας, για την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών σε υπηρεσίες ακτινοθεραπείας. Επίσης, εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνονται χημειοθεραπείες και στα Κέντρα Υγείας, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς και να μπορούν να έχουν τη θεραπεία τους κοντά στον τόπο διαμονής τους.

Επίσης, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, μιλώντας στη Βουλή την Τετάρτη (03/06), το υπουργείο εξετάζει τη δημιουργία ενιαίας λίστας αναμονής για ακτινοθεραπεία, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής.

Ο υφυπουργός Υγείας απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθού, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση καταγγέλλοντας αδικαιολόγητες απαιτήσεις δαπανών ιδιωτικών ακτινοθεραπευτικών κέντρων προς καρκινοπαθείς για ακτινοθεραπείες.

«Υπάρχουν απολύτως τεκμηριωμένες καταγγελίες συλλόγων καρκινοπαθών και επιστημόνων ειδικευμένων στην ογκολογία, που αναδεικνύουν ότι ιδιωτικά κέντρα, αξιοποιώντας τη μείωση της δραστηριότητας του ΕΣΥ στην έξαρση του κορονοϊού και άρα την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών από ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, προβαίνουν συστηματικά σε παράνομες και καταχρηστικές επιβαρύνσεις των ασθενών, πέραν της προβλεπόμενης κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ», σημείωσε ο κ. Ξανθός.

Ζήτησε, μάλιστα, να ενισχυθεί ο έλεγχος από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ ή από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι ακτινοθεραπευτικές υπηρεσίες του ΕΣΥ για να καλυφθούν οι ανάγκες. «Πρέπει να ενισχυθεί έτι περαιτέρω το δημόσιο σύστημα ώστε να περιοριστεί η κερδοσκοπική συμπεριφορά του ιδιωτικού τομέα», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υφυπουργός Υγείας ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς έχει προχωρήσει η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, έχουν γίνει συζητήσεις με όλα τα νοσοκομεία που διαθέτουν τέτοια τμήματα και προχωράει η υλοποίηση των προτάσεων για την αύξηση του προσωπικού ώστε να ενισχυθεί, κυρίως, η ολοήμερη λειτουργία των κέντρων και να εξυπηρετούνται περισσότερα περιστατικά μέσα στην ημέρα.

«Αυτό έχει να κάνει και με την αναζήτηση λύσεων σε δύο βάρδιες έτσι ώστε να μειωθεί η αναμονή των ασθενών για θεραπεία. Έχουμε συζητήσει για τη δημιουργία νέων τμημάτων ακτινοθεραπείας στην επικράτεια. Σχεδιάζουμε τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικών τμημάτων στην Τρίπολη, στη Λαμία, ώστε να μπορέσουμε -σε ακτίνα τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων- να υπάρχει πρόσβαση των ασθενών σε τέτοιες θεραπείες στην Καβάλα, στη Ρόδο και στην Κρήτη.

Έχουμε, επίσης, προχωρήσει σε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τα ποσοστά αμοιβών του προσωπικού που συμμετέχει στην ολοήμερη θεραπεία των τμημάτων ακτινοθεραπείας, πυρηνικής ιατρικής στα νοσοκομεία.

Κυρίως, θέλουμε να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών αυξάνοντας το ωράριο λειτουργίας. Σύντομα θα επανενεργοποιηθεί το μητρώο νεοπλασιών παιδικής και εφηβικής ηλικίας σε νέες βάσεις.

Θα έχει εθνικό χαρακτήρα», τόνισε ο κ. Κοντοζαμάνης. Όπως συμπλήρωσε, εξετάζεται η λειτουργία ενιαίας λίστας αναμονής για ακτινοθεραπεία, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.

«Στόχος είναι να ξέρουμε τι συμβαίνει την ίδια χρονική στιγμή στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, διότι μπορεί ασθενείς να είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικές λίστες, σε διαφορετικά νοσοκομεία, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικές κλινικές, να ελέγχουμε με απόλυτη διαφάνεια την παραπομπή των ασθενών στην ακτινοθεραπεία.

Αυτό θα δώσει μεγάλη ανάσα στις λίστες αναμονής», επισήμανε ο υφυπουργός Υγείας και υπογράμμισε ότι το υπουργείο εξετάζει τη δυνατότητα να γίνονται χημειοθεραπείες και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ογκολογικούς ασθενείς στα Κέντρα Υγείας, «ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς και να μπορούν να έχουν τη θεραπεία τους κοντά στον τόπο που διαμένουν».

Τέλος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Κοντοζαμάνης ανέφερε ότι το υπουργείο ελέγχει τις καταγγελίες για κερδοσκοπικές συμπεριφορές από ιδιωτικά κέντρα.

Έχουμε μη αποδεκτή οικονομική εκμετάλλευση ασθενών και μία μορφή παθητικής ιδιωτικοποίησης του συστήματος υγείας. Αυτό είναι έμμεση ιδιωτικοποίηση, στην πράξη, μετακύλιση του κόστους», ανέφερε, από την πλευρά του, ο κ. Ξανθός και συμπλήρωσε: «Λέτε ότι θα αναπτύξετε το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά δεν έχετε ασχοληθεί με το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών. Αυτό είναι το εργαλείο σύγχρονης ογκολογικής στρατηγικής.

Το βασικό συμπέρασμα είναι η ανάγκη επένδυσης στο δημόσιο σύστημα υγείας για να περιοριστεί η κερδοσκοπική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα».