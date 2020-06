Οικονομία

TUI: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των βασικών προορισμών της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γερμανικός τουριστικός Όμιλος έχει ήδη ετοιμάσει έκτακτο πρόγραμμα για τις πιο αγαπημένες χώρες των Γερμανών για διακοπές.​

Η Ελλάδα και η Κύπρος περιλαμβάνονται μεταξύ των κυριότερων ταξιδιωτικών προορισμών του γερμανικού τουριστικού Ομίλου TUI, ο οποίος ξεκινά το φετινό του πρόγραμμα στις 17 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της TUI για την Γερμανία, τον Μάρεκ Άντριστσακ, οι Βαλεαρίδες, τα Κανάρια, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Κύπρος θα αποτελέσουν τις βασικές αγορές για την φετινή περίοδο, ενώ προγράμματα διακοπών θα υπάρχουν και για την Κροατία και τη Βουλγαρία. Η πρώτη πτήση της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στο Φάρο του Αλγκάρβε, στην Πορτογαλία, και ενδεχομένως στην Μαγιόρκα, ενώ, σε συνεργασία με την τοπική κυβέρνηση των Βαλεαρίδων, θα υλοποιηθεί δοκιμαστικό πρόγραμμα στο δεύτερο μισό του μήνα, με περιορισμένο αριθμό τουριστών.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να άρει τώρα την ταξιδιωτική οδηγία της για τις χώρες της ΕΕ και τέσσερις ακόμη χώρες της Ευρώπης. Είναι σημαντικό βήμα για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, προκειμένου να μπορούν να παρουσιάσουν εγκαίρως πακέτα διακοπών», δηλώνει ο κ. Άντριστσακ στο περιοδικό «Business Insider» και προσθέτει ότι η εταιρία του έχει ήδη ετοιμάσει έκτακτο πρόγραμμα για τις πιο αγαπημένες χώρες των Γερμανών για διακοπές.?