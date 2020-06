Αθλητικά

Σπανούλης: Πρώτη προπόνηση μετά το χειρουργείο

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού επέστρεψε μετά από περίπου τέσσερις μήνες στις προπονήσεις.

Για πρώτη φορά προπονήθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού επέστρεψε μετά από περίπου τέσσερις μήνες στις προπονήσεις.



Ο Σπανούλης είχε υποβληθεί σε εγχείρηση στις 7 Φεβρουαρίου, μετά τον τραυματισμό του στους περονιαίους τένοντες της δεξιάς ποδοκνημικής, σε αγώνα με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Euroleague ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης, γνωρίζοντας πως δεν θα προλάβαινε τη σεζόν, αλλά η πανδημία του κορονοϊού είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί η αγωνιστική περίοδος. Ο 37χρονος γκαρντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα μπάσκετ.