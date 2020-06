Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Περισσότεροι από 50000 οι νεκροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολο… "σταυρόλεξο" για τον Μπόρις Τζόνσον καθώς προσπαθεί να χαλαρώσει το αυστηρό lockdown.

Ο αριθμός των νεκρών στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Covid-19 ξεπέρασε την Τρίτη τους 50.000, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters με βάση τις επίσημες πηγές δεδομένων.

Τα νέα στοιχεία από τη Σκωτία ανεβάζουν τον απολογισμό σε 50.059, ένα δύσκολο ορόσημο για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον καθώς προσπαθεί να χαλαρώσει το αυστηρό lockdown.

Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη και κατατάσσει τη Βρετανία πίσω μόνο από τις πολύ μεγαλύτερες γεωγραφικά ΗΠΑ στην πανδημία που έχει στοιχίσει πάνω από 379.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η "εκατόμβη" νεκρών έχει προκαλέσει επικρίσεις σε βάρος του Τζόνσον, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υποστηρίζουν ότι άργησε πολύ να επιβάλει lockdown ή να προστατεύσει τους ηλικιωμένους στα γηροκομεία ή να δημιουργήσει ένα σύστημα τεστ και ιχνηλάτησης.

Η κυβέρνηση απαντά ότι ενώ έχει ίσως κάνει κάποια λάθη, πασχίζει να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση από το ξέσπασμα της γρίπης το 1918 και ότι διασφάλισε να μην υπερφορτωθεί το σύστημα υγείας.

Ο απολογισμός του Reuters περιλαμβάνει θανάτους όπου ο κορωνοϊός αναφέρεται στα πιστοποιητικά θανάτου στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία έως τις 22 Μαΐου και στη Σκωτία έως τις 31 Μαΐου.

Σε αντίθεση με τον ημερήσιο αριθμό νεκρών που ανακοινώνεται κάθε μέρα από την κυβέρνηση, τα στοιχεία για τα πιστοποιητικά θανάτου περιλαμβάνουν τις ύποπτες περιπτώσεις. Ο απολογισμός περιλαμβάνει επίσης τους θανάτους σε αγγλικά νοσοκομεία μετά τις 23 Μαΐου καθώς και στην Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ωστόσο, ο απολογισμός των θανάτων ξεπερνά και ορισμένες από τις βαρύτερες προβλέψεις των ίδιων των επιστημονικών συμβούλων της βρετανικής κυβέρνησης.

Τον Μάρτιο, ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι αν οι θάνατοι διατηρηθούν κάτω από τους 20.000, θα είναι ένα «θετικό αποτέλεσμα». Τον Απρίλιο, το Reuters μετέδιδε ότι το «χειρότερο σενάριο» της κυβέρνησης είναι οι 50.000 θάνατοι. Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, η υπερβάλλουσα θνητότητα - οι θάνατοι από όλα τα αίτια που ξεπερνούν τον πενταετή μέσο όρο - είναι ο καλύτερος τρόπος υπολογισμού των θανάτων από μία επιδημία, διότι επιτρέπει την σύγκριση με οικουμενικά μέτρα.

Αν και η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων χρειάζεται περισσότερο χρόνο, οι επιδόσεις της Βρετανίας είναι άσχημες και σε αυτό τον τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των υπερβαλλόντων θανάτων κατά τη διάρκεια της φετινής πανδημίας, οφειλόμενων σε όλα τα αίτια, σε σχέση με τα περασμένα πέντε έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε σχεδόν 62.000.