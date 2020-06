Life

Η Κέλλυ Κελεκίδου στο “Πρωινό” για το νέο τραγούδι της (βίντεο)

Γιατί δηλώνει ευγνώμων στους δημιουργούς του. Τι λέει για την πορεία της, τις προτάσεις για τηλεοπτική εκπομπή και την οικογένεια της.