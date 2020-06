Πολιτική

Σκηνικό έντασης στον Έβρο

Σε συναγερμό οι Αρχές στο σημείο. Πυρετώδεις διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο. Ο ΑΝΤ1 βρίσκεται στην περιοχή.

Συναγερμός σήμανε στον Έβρο, κι έθεσε σε ετοιμότητα τις ελληνικές δυνάμεις, μετά από τη μετάδοση πληροφοριών για κινητικότητα μεταναστών από την άλλη πλευρά των συνόρων. Από εχθές το βράδυ, όπως μεταδίδουν τούρκικα Μέσα Ενημέρωσης, υπάρχει έντονη κινητικότητα μεταναστών σε τουλάχιστον τρία σημεία. Σύμφωνα με τα δημισεύματα, στον Πέπλο, τα Ύψαλα και την Αδριανούπολη, μεταφέρονται οι μετανάστες με λεωφορεία στον καταυλισμό Παζαρκουλέ. Ο αριθμός των μεταναστών αναφέρεται έως και 6000. Σύμφωνα πάντως με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, «δεν επιβεβαιώνεται καμία διαφορετική κινητικότητα σε σχέση με όσα έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες». «Οποιαδήποτε κλιμάκωση θα προκαλέσει συνολική κρίση με την ΕΕ», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός έστειλε επιστολή στους Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στη Μεσόγειο, σε ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο. «Γίνεται ξεκάθαρο, ότι ενδεχόμενο κλιμάκωσης από πλευράς της Τουρκίας δεν θα οδηγήσει σε ελληνοτουρκική, αλλά σε κρίση των συνολικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία», δήλωσε σχετικά ο Στέλιος Πέτσας. «Είχαμε χθες το βράδυ αργά την πληροφορία για μια κινητικότητα. Αυτήν τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Φαίνεται να υπάρχει μικρή αυθόρμητη κινητικότητα μεταναστών, όπως κατά καιρούς γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικά έκτακτο. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικές και οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι στο σύνορο», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Ανάλογη εικόνα δίνουν και οι τοπικές Αρχές του Έβρου, που κάνουν λόγο για συγκέντρωση μεμονωμένων ομάδων μεταναστών που κινούνται χωρίς μακριά από τη συνοριογραμμή. Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, παρακολουθούν στενά τις όποιες κινήσεις και είναι έτοιμες να επέμβουν εάν χρειαστεί. «Βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη ροή σε γκρουπ η οποία όπως φαίνεται είναι διαχειρίσιμη γιατί ήδη έχουμε αυξήσει τις δυνάμεις μας μετά και τους 400 που ήρθαν με απόσπαση την περασμένη βδομάδα. Έτσι, οι περιπολίες είναι πολλές», αναφέρει στον ΣΚΑΙ ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνοριοφυλάκων, Παναγιώτης Χαρέλας. Στην περιοχή βρίσκεται και ο υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, για προγραμματισμένη επίσκεψη, ενώ αναμένεται να βρεθεί και στην Ορεστιάδα. Σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι διεργασίες από ελληνικής πλευράς και έτσι μετά την αποστολή επιστολής από πλευράς του Πρωθυπουργού, τη σκυτάλη πήρε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος ενημέρωσε σήμερα τους Έλληνες Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κ.Ο του ΕΛΚ και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τη στάση της χώρας μας στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα. Από την πλευρά της, η ευρωομάδα της ΝΔ δήλωσε με μια φωνή ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΛΚ, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, σε συνεννόηση με τον Έλληνα ΥΠΕΞ και υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο της πλήρους ενημέρωσης για τα εθνικά θέματα, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ θα έχουν τις προσεχείς ημέρες τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο.