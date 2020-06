Κοινωνία

Ένταση στο Υπουργείο Τουρισμού

Εισβολή των εργαζομένων στον Επισιτισμό στο Υπουργείο Τουρισμού.

Εισβολή στο υπουργείο Τουρισμού σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, από εργαζόμενους στον Επισιτισμό.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Αττικής μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου στην Αττική κατευθύνθηκε στο υπουργείο Τουρισμού, μετά από διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν την οδό Σταδίου και φώναζαν συνθήματα, ενώ ζωγράφισαν στην είσοδο του υπουργείου ένα κόκκινο χαλί για τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Οι εργαζόμενοι μεταξύ των άλλων διεκδικούν: Να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων των εργαζομένων όπως προβλέπεται από τις Συλλογικές Συμβάσεις. Καμία μείωση, καμία αρνητική αλλαγή, όχι στην εκ περιτροπής εργασία. Να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί. Να προστατευτούν όλοι οι άνεργοι του κλάδου. Να καταργηθούν όλα τα πλαφόν για την επιδότηση των εποχικών.