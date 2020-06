Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: αντιπαραγωγικές και προκλητικές οι ενέργειες της Τουρκίας

Το «μνημόνιο» Τουρκίας - Λιβύης δεν μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα της Ελλάδας, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιμένει στον χαρακτηρισμό τού τουρκολυβικού μνημονίου ως "προκλητικού και μη βοηθητικού", μετά τη συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν με τον επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, αλ Σάρατζ.

Η δήλωσή μας εξακολουθεί να ισχύει, τόνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και επανέλαβε τις θέσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών ότι "οι ενέργειες της Τουρκίας είναι αντιπαραγωγικές και προκλητικές".

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως αντικατοπτρίζεται στο δίκαιο της Σύμβασης για τη Θάλασσα, τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στον ίδιο βαθμό με οποιαδήποτε άλλη χερσαία επικράτεια» τονίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τόνισε ακόμα ότι το παράνομο μνημόνιο «δεν μπορεί, ως νομικό ζήτημα, να επηρεάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τρίτων κρατών, όπως η Ελλάδα».