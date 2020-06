Life

Ιωάννα Σουλιώτη κατά Ιεράς Συνόδου για την γιόγκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώην μοντέλο επικρίνει την Εκκλησία για την στάση της και τους χαρακτηρισμούς της.