Εθνικό Θέατρο: θερινή σκηνή στην Αθήνα

Που βρίσκεται, πόσο μεγάλο ειναι το νέο, ανοιχτό θέατρο και πότε θα ανοίξει για το κοινό

Το Εθνικό Θέατρο αποκτά τη δίκη του θερινή σκηνή στο Σχολείο της Ειρήνης Παππά, που εδώ και δύο χρόνια στεγάζει τη Δραματική Σχολή της πρώτης κρατικής σκηνής, όπως ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, Δημήτρης Λιγνάδης.

Το ανοιχτό θέατρο που βρίσκεται υπό κατασκευή, έχει χωρητικότητα 1.200 θέσεων και θ’ ανοίξει για το κοινό στα τέλη του Ιουλίου. Η «Λυσιστράτη» σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου θα εγκαινιάσει την λειτουργία του, ενώ παραγωγοί της ελεύθερης σκηνής θα μπορούν να το νοικιάσουν μελλοντικά για να παρουσιάσουν την δουλειά τους. Με την χορηγία του ιδρύματος Λάτση και σε αναμονή της οικοδομικής άδειας για την κατασκευή βοηθητικών χώρων, αποκαθίστανται προς το παρόν οι κερκίδες που, υπό τις παρούσες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία, θα μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 500 άτομα.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα του Εθνικού μετά την πανδημία και ευχαρίστησε τους εργαζόμενους του οργανισμού για την πολύτιμη συνεισφορά τους την περίοδο της καραντίνας τονίζοντας πως όλοι προσπάθησαν προκειμένου το Εθνικό Θέατρο να παραμείνει λειτουργικό και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

«Το Εθνικό Θέατρο δεν αγάπησε ποτέ την αδράνεια και προσπάθησε ν’ ανθήσει έστω και λίγο μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Δεν είμαστε θαυματουργοί που τα κάνουμε όλα σωστά, αλλά μία επίμονη ομάδα που με ζήλο προσπαθούμε να παραμείνουμε ζωντανοί και μετά την πανδημία. Και θα είμαστε αρκούντως εφευρετικοί για ν’ αρχίσουμε να ξαναχτίζουμε όσα γκρεμίστηκαν. Δεν πρέπει κανείς να κινείται φοβικά ή χωρίς ελπίδα για το μέλλον» δήλωσε.

Όπως είπε, το Εθνικό Θέατρο από την πρώτη στιγμή αυτής της πρωτόγνωρης συνθήκης, με πλήρη συνείδηση της αποστολής του, στάθηκε στην πρώτη γραμμή, οργανώνοντας έως και πρόσφατα πολλές διαδικτυακές προβολές από το ηλεκτρονικό του αρχείο αλλά και από παραστάσεις της τελευταίας δεκαετίας, πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν την παιδεία αλλά και την κοινωνική και ατομική μας ευθύνη σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο (κατασκευή ιατρικών μασκών, εθελοντικές αιμοδοσίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια κ.α.), ενώ ταυτόχρονα από τους εργαζόμενους και συνεργάτες επιταχύνθηκαν εργασίες συντήρησης υπαρχουσών υποδομών και δημιουργία νέων, έτσι ώστε ο οργανισμός να είναι έτοιμος για το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Λιγνάδης αναφέρθηκε στις παραστάσεις που θα πραγματοποιήσει το Εθνικό Θέατρο το καλοκαίρι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο παραγωγές του Εθνικού («Πέρσες» και «Λυσιστράτη)» που είχαν ήδη προγραμματιστεί να ανέβουν στην Επίδαυρο θα παρουσιαστούν τελικά τρεις αντί για δύο ημέρες (24,25,26 Ιουλίου και 31 Ιουλίου και 1,2 Αυγούστου), προσπαθώντας έτσι να καλύψουν ένα μέρος της απώλειας των εσόδων που θα έχουν όλες οι παραστάσεις δεδομένων των μέτρων προστασίας.

Σχετικά με το ρεπερτόριο της επόμενης χρονιάς, ο Δημ. Λιγνάδης είπε πως θ’ ανακοινωθεί το φθινόπωρο, ενώ η σεζόν θα «ανοίξει» με τις παραγωγές που διακόπηκαν ή αναβλήθηκαν λόγω κορονοϊού. «Πρόθεσή μας είναι ν’ ανέβουν αυτές οι παραγωγές που είναι έτοιμες, αφενός για ηθικούς λόγους κι αφετέρου γιατί είναι παραγωγές που έχουν πληρωθεί. Μένουν μόνο κάποιες τελικές διαβουλεύσεις με τους σκηνοθέτες», σημείωσε.