Κοινωνία

Ηλικιωμένη οδηγός παρέσυρε παιδί (εικόνες)

Το αγοράκι βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Πώς συνέβη το σοκαριστικό τροχαίο.

Παραλίγο τραγωδία στη Λαμία όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 85χρονη (!) χτύπησε 5χρονο. Μάλιστα, το αγοράκι βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του Ι.Χ.

Το σοκαριστικό τροχαίο στη Λαμία σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Ήρας. Κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες, ο 5χρονος κυνηγούσε πιθανότατα μία μπάλα και βρέθηκε στο δρόμο, έξω ακριβώς από το σπίτι του.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ειδικά εξοπλισμένο ασθενοφόρο για τη διακομιδή του μικρού τραυματία στο νοσοκομείο. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

