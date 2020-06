Πολιτική

Κόντρα Μαξίμου – ΣΥΡΙΖΑ για το σποτ της καμπάνιας για τον τουρισμό

Η απάντηση του Στέλιου Πέτσα στα πυρά του Αλέξη Χαρίτση για την ιδέα και το κόστος υλοποίησης του βιντεο-μηνύματος της καμπάνιας.

Σύγκρουση για το τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας για την προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα ξέσπασε από την ΠαραΣΚΕΥΉ, ανάμεσα σε Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανάρτηση του στα social media, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε Ο κ. Μητσοτάκης χθες έκανε φιέστα για να παρουσιάσει με τυμπανοκρουσίες το "μεγαλειώδες" project του για τον ελληνικό τουρισμό. Σήμερα αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ παρέκαμψε τον ΕΟΤ και προχώρησε σε απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση της διαφημιστικής εκστρατείας του ελληνικού τουρισμού συνολικού ύψους 32 εκατ. ευρώ για να μας παρουσιάσει ως καμπάνια προώθησης την διαφήμιση που χρησιμοποίησε πριν από δύο μόλις μήνες γνωστή εταιρεία καλλυντικών!

Ελπίζουμε να μην έχουν το θράσος να ρίξουν σήμερα το φταίξιμο για το πρωτοφανές φιάσκο στον κ. Θεοχάρη. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και το «επιτελικό κράτος» του που μας επιστρέφει στις χειρότερες μέρες της ρεμούλας, της τσαπατσουλιάς, της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Του διεθνούς διασυρμού τελικά της χώρας μας».

Πέτσας: ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει την fake Αντιπολίτευση

Απαντώντας, το πρωί του Σαββάτου, σε δήλωση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναφέρει «Αξιωματική Αντιπολίτευση, ή fake Αντιπολίτευση; Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει το δεύτερο. Επιλέγει να υιοθετεί οτιδήποτε ψεύτικο διακινούν τα trolls των 0,60 ευρώ του διαδικτύου. Τελευταίο ατόπημα ο εναγκαλισμός του ΣΥΡΙΖΑ με τα ψέματα ότι η καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και των φορέων του τουρισμού μέσω της Marketing Greece θα κοστίσει δήθεν 32 εκατ. ευρώ. Μα δεν μπορούν να δουν ότι όλος ο Προϋπολογισμός του ΕΟΤ είναι 32 εκατ. ευρώ; Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτογελοιοποιούνται; Κρίμα, γιατί η Δημοκρατία μας έχει ανάγκη σοβαρής Αντιπολίτευσης. Επί της ουσίας, για τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην προβολή της χώρας μας αυτό το Καλοκαίρι:

Η εποπτεία και η αρμοδιότητα ανήκει και παραμένει στον ΕΟΤ και η στρατηγική του μάρκετινγκ στο Υπουργείο Τουρισμού.

Η Marketing Greece δεν είναι ιδιωτική διαφημιστική εταιρία. Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, θυγατρική του ΣΕΤΕ, ενός από τους κοινωνικούς εταίρους, και του ΞΕΕ.

Η Marketing Greece αποφάσισε να υλοποιήσει την παραγωγή της καμπάνιας με δικά της έξοδα και να δώσει όλα τα πνευματικά δικαιώματα στον ΕΟΤ. Δεν κοστισε λοιπόν στο Ελληνικό Δημόσιο ούτε ένα ευρώ.

Η μόνη ανάθεση που έχει κάνει ο ΕΟΤ στην Marketing Greece είναι 99 χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ, για πληρωμή της διαφήμισης του “GreeceFromHome” στο Facebook και Instagram κάτι που δεν είχε νομική δυνατότητα να κάνει ο ΕΟΤ. Ενώ η Marketing Greece όχι μόνο δε θα έχει όφελος, αλλά θα προσθέσει άλλα 15 χιλ. ευρώ στον ιδιο σκοπό, για μια δράση που έχει ανάγκη ο τουρισμός της χώρας.

Επομένως, τα υποτιθέμενα 32 εκατ. ευρώ αποτελούν μια από τις πλέον επιπόλαιες προσπάθειες κατασκευής fake news από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν. Η Κυβέρνηση, πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις προωθεί τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και θα συνεχίσει να κινητοποιεί όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου προς όφελος των πολιτών και της χώρας. Δημιουργία και συνέπεια που είναι άγνωστες λέξεις για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Σχολιάζοντας την δήλωση του Στέλιου Πέτσα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», ο Γιάννης Ραγκούσης είπε ότι «είναι πρωτοφανές να είναι ίδιο το σύνθημα μιας εταιρείας με το σύνθημα για τον ελληνικό τουρισμό και να είναι πανομοιότυπη η διαφήμιση τους», ενώ έκανε λόγο και για παραιτήσεις μελών του ΔΣ του ΕΟΤ.

Για συκοφαντίες και ψεύδη για την καμπάνια προώθησης του τουρισμού κάνει λόγο από την πλευρά του ο ΣΕΤΕ σε ανακοίνωσή του, απαντώντας σε όσα καταγγέλλονται τις τελευταίες ώρες.