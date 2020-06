Πολιτική

Έβρος: Ο Στεφανής επιθεώρησε μονάδες φύλαξης στα σύνορα (εικόνες)

Ο Υφ. Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε εκπαίδευση και επικεντρώθηκε στην διαδικασία επιτήρησης της οριογραμμής.

Διήμερη περιοδεία σε μονάδες και φυλάκια της ζώνης ευθύνης των Γ και Δ Σωμάτων Στρατού πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής προκειμένου να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ επιθεώρησε τα μέσα και τις διαδικασίες επιτήρησης των συνόρων, στο πλαίσιο του Ενιαίου Φορέα Επιτησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ.) και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των «διυπηρεσιακών επιχειρήσεων αποτροπής».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού που συμμετείχε στις δραστηριότητες, αλλά και για τον τρόπο υλοποίησης της «διυπηρεσιακής συνεργασίας» των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Με επιτυχία θωρακίζουν και προστατεύουν τα σύνορα της χώρας μας, τα οποία ταυτίζονται με τα ευρωπαι?κά, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Στεφανής ξεκίνησε την επίσκεψη του από τον Έβρο και τα Πεδία Βολής και Ασκήσεων «ΠΕΤΡΩΤΩΝ» και «ΑΕΤΟΣ», όπου παρακολούθησε εκπαιδευτικές βολές και τακτική άσκηση.

Στη συνέχεια, μετέβη διαδοχικά στις έδρες των XXIII ΤΘΤ και 31 Μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, όπου πραγματοποίησε συσκλεψεις με τους διοικητές των σχηματισμών, στις οποίες παραβρέθηκαν και οι τοπικές αστυνομικές αρχές. Επίσης, επισκέφθηκε το κέντρο Εξομοιωτών Αρμάτων, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές του.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα των επισκέψεων της πρώτης ημέρας, ο κ. Στεφανής μετέβη διαδοχικά στα επιτηρητικά φυλάκια (ΕΦ) «126», «1», «2», καθώς και στο επιτηρητικό παρατηρητήριο (ΕΠ) «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΡΤΑ», όπου επιθεώρησε τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης και ενίσχυσης τεχνιτών εμποδίων και αμυντικών έργων.

Επίσης, συνάντησε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που συμμετέχουν σε κοινές δράσεις με τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε τις έδρες του Δ΄ ΣΣ, του 2ου λόχου Βάσης Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Ειδικών Δυνάμεων και του τάγματος Εθνοφυλακής Εχίνου.

Κατά την επιστροφή του, επισκέφθηκε το μνημείο του Λοχία Δημητρίου Ίτσιου, στα Άνω Πορόια Σερρών, ενώ στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μαρωνείας - Σαπών Ντίνο Χαριτόπουλο.