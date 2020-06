Αθλητικά

Στην “πόρτα της εξόδου” ο “αγνοούμενος” Μπαλοτέλι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «κακό παιδί» του ιταλικού ποδοσφαίρου, άφησε στα «κρύα του λουτρού» την ομάδα του μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Την «πόρτα της εξόδου» στον Μάριο Μπαλοτέλι δείχνουν οι διοικούντες την Μπρέσια, καθώς ο Ιταλός επιθετικός δεν επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας ενόψει της επανέναρξης της Serie A, όπως αναφέρουν σήμερα τα ιταλικά ΜΜΕ. Ο 29χρονος άσος υπέγραψε πέρυσι τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «μπιανκατζούρι», ύστερα από την επάνοδο της ομάδας στα «μεγάλα σαλόνια» για πρώτη φορά μετά το 2011.

Παρότι στη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί σε σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως είναι η Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μίλαν, η Λίβερπουλ και η Μαρσέιγ, και έχει φορέσει 36 φορές τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας, ο Μπαλοτέλι έχει τη φήμη... ταραξία. Το "Sky Sports" μετέδωσε ότι ο «Σούπερ Μάριο» ήρθε σε ρήξη με τον πρόεδρο της Μπρέσια, Μάσιμο Τσελίνο, καθώς δεν επέστρεψε στις προπονήσεις, όταν άρχισε στην Ιταλία η χαλάρωση των περιορισμών για την πανδημία του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στον Μπαλοτέλι προτάθηκε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με την Μπρέσια, την οποία απέρριψε, και στη συνέχεια ο σύλλογος έστειλε επιστολή στον δικηγόρο του, με την οποία τον ενημέρωνε ότι το συμβόλαιό του θα λυθεί.

Ο Μπαλοτέλι έχει σημειώσει στο τρέχον ιταλικό πρωτάθλημα πέντε γκολ σε 19 συμμετοχές με την Μπρέσια, η οποία είναι ουραγός στην κατάταξη της Serie A με 16 βαθμούς, εννέα μακριά από τη σωτηρία και ενώ απομένουν 12 αγωνιστικές για το τέλος.