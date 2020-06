Οικονομία

ΕΑΔ: “Τσουχτερά” πρόστιμα για παραβάσεις στην εστίαση

"Τσουχτερά" πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ για παραβάσεις όπως η μη χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό, επέβαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας την Παρασκευή, όταν μικτά κλιμάκια ελέγχου από Επιθεωρητές- Ελεγκτές και Αστυνομικούς διενήργησαν, κατά τις βραδινές ώρες, ελέγχους ορθής εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.

Οι έλεγχοι έγιναν σε κέντρα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων, το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Πατρέων.

Συνολικά ελέγχθηκαν περισσότερα από 55 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με βασικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και την ορθή εφαρμογή των μέτρων για τη σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και την αποτροπή καταστάσεων που θα ευνοούν τη διασπορά του SARS COV-2.

"Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες και τους επιχειρηματίες σχετικά με τον κίνδυνο αναζωπύρωσης εστιών διασποράς του SARS COV-2 και των ολέθριων συνεπειών ενός παρόμοιου ενδεχόμενου για τη δημόσια υγεία και την ανάκαμψη της οικονομίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση," αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΑΔ.

Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, στο σύνολο της επικράτειας, σε συνεργασία και με τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας και του Σ.ΕΠ.Ε.