Γενί Σαφάκ: Πετρελαϊκές έρευνες κάτω από την Κρήτη ξεκινάει η ΤΡΑΟ

"Πράσινο φως" για τις έρευνες άναψαν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Φαγιέζ Σαράτζ...

Έρευνες στα τεμάχια 15 και 20, κάτω από την Κρήτη, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα η κρατική εταιρεία πετρελαίου Τουρκίας (TPAO), σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας "Γενί Σαφάκ", η οποία αναφέρει ότι το θέμα συζήτησαν κατά τη συνάντησή τους ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον "Πρωθυπουργό" της Λιβύης, Φαγιέζ Σαράτζ.

Η εφημερίδα δημοσιεύει και σχετικό χάρτη:

Η "Γενί Σαφάκ" υποστηρίζει ότι η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει μια θαλάσσια περιοχή 39 χιλιάδων τ.χμ. που ανήκει στη Λιβύη, αντίθετα με το διεθνές δίκαιο.

Υποστηρίζει ότι ένα μέρος του τεμαχίου 15 αποτελεί ΑΟΖ της Τουρκίας και πως το τεμάχιο 20 αποτελεί ΑΟΖ της Λιβύης.

Πηγή: philenews/KYΠΕ