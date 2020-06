Πολιτική

Ζαριφόπουλος στον ΑΝΤ1: έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός για κάθε πολίτη (βίντεο)

Ποιος θα είναι αυτός ο αριθμός και πως θα δοθεί. Πότε θα λειτουργήσουν οι “επιχειρηματικές γωνιές” στα ΚΕΠ. Ποια πιστοποιητικά θα εκδίδονται ψηφιακά από την Τρίτη.

«Θέλουμε τα ΚΕΠ να αποτελούν τον μοναδικό γκισέ στις συναλλαγές του πολίτη με το Κράτος, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει κάποιος σε εφορίες ή ασφαλιστικούς φορείς. Στόχος είναι να δημιουργηθεί γωνιά επιχειρήσεων στα ΚΕΠ. Ξεκινά διαβούλευση σε 17 πόλεις, για να καταλάβουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ώστε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να τις ψηφιοποιήσουμε και να τις επιταχύνουμε», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως είπε ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, σε λίγο καιρό, «θα μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με τα ΚΕΠ και μέσω τηλεδιάσκεψης».

«Από το προσεχές διάστημα, τo 40% των νέων συντάξεων θα εκδίδεται ψηφιακά. Πρέπει να μπει μια προτεραιότητα και μια σειρά και στα ζητήματα της ασφάλισης. Ξεκινάμε με τις νέες συντάξεις, υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει πολλά χρόνια τώρα. Στόχος είναι να γίνουν ψηφιακά όλα όσα αφορούν το Ασφαλιστικό», σημείωσε ο κ. Ζαριφόπουλος.

Προσωπικός Αριθμός δια βίου

Όπως επεσήμανε ο κ. Ζαριφόπουλος, αναφορικά με την προώθηση του Προσωπικού Αριθμού, «σήμερα είμαστε πιστοποιημένοι σε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα με διάφορους αριθμούς: ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κτλ. Το πρόβλημα αυτό θα λυθεί όταν υπάρξει ενιαίος αριθμός δια βίου για καθέναν από εμάς. Θα δοθεί ένας τέτοιος αριθμός σε κάθε νεογέννητο και κάθε ανήλικο παιδί, ενώ για τους ενήλικες θα είναι ο ΑΦΜ που έχει ο καθένας, όμως θα λέγεται διαφορετικά».

«Αυτός θα είναι ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος θα δίνεται στο εξής σε κάθε παιδί που γεννιέται και θα το συντροφεύει διά βίου. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις νέες ταυτότητες, που θα έχει και ψηφιακή υπογραφή, στο τέλος της επόμενης χρονιάς, πιστεύουμε ότι θα έχουμε και την εφαρμογή του νέου αριθμού», τόνισε ο Υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Ζαριφόπουλος υπενθύμισε ότι από την Τρίτη θα δίνονται ψηφιακά τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλες διαδικασίες, με πρώτες τις άδειες γάμου και βάπτισης.