Life

“Άγριες Μέλισσες”: Πλαΐνης - Λουκάκη κάνουν αποκαλύψεις για τον “Δούκα Σεβαστό” (βίντεο)

Ο “κοινοτάρχης Διαφανίου” και η τηλεοπτική “σύζυγος” του μίλησαν στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” για την σειρά εποχής του ΑΝΤ1 και τις εξελίξεις στην πλοκή της.