Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θρήνος για γυναίκα στην βόρεια Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια ασθενής κατέληξε απο επιπλοκές της νόσου.

Σε 182 ανέρχονται πλέον οι νεκροί απο τον κορονοϊό στην Ελλάδα.

Το πρωί τς Κυριακής, κατέληξε μα 59χρονη, η οποία νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομειου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής είχε υποκειμενα νοσήματα.

Περισσότερα σε λιγο...