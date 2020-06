Κοινωνία

Μιχαηλίδου: Voucher για βρεφονηπιακούς και σε δημοσίους υπαλλήλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιες περιπτώσεις μητέρων που εργάζονται στο Δημόσιο θα ισχύει το μέτρο. Αύξηση 18% στο σύνολο των δικαιούχων.

Συνολικά, 15.000 μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο τομέα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς δήλωσε στον ΣΚΑΪ η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, αυξάνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια κατά 3.000 ευρώ σε κάθε μέλος της οικογενείας.

Σημείωσε ότι μέσω πλατφόρμας που θα δημιουργήσει το υπουργείο Εργασίας θα μπορούν να παίρνουν οι μητέρες το κουπόνι των 180 ευρώ.

Θα ωφεληθούν σχεδόν 100.000 δικαιούχοι, όπως ανέφερε, λέγοντας ότι οι δικαιούχοι αυξήθηκαν κατά 18%.