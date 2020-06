Τεχνολογία - Επιστήμη

Η “απάντηση” των Anonymous Greece στους Τούρκους χάκερς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοινοποίησαν ότι “έριξαν” τη σελίδα του τουρκικού υπουργείου Άμυνας…

Με το ίδιο… νόμισμα “πλήρωσαν” οι Anonymous Greece τους Τούρκους χάκερς, που “χτύπησαν” την ιστοσελίδα του δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην σελίδα τους στο Facebook, “έριξαν” τη σελίδα του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σε άκρως επιθετικό τόνο τονίζουν, μάλιστα, πως : «Μετά από επίθεση που δέχτηκε η Ελλάδα και συγκεκριμένα ένας Δήμος της Ελλάδας (κάτι ασήμαντο για εμάς) από την Τουρκία, προχωρήσαμε και εμείς σε επίθεση. Το τουρκικό υπουργείο εθνικής αμύνης είναι εκτός. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μογγόλους να ηρεμήσουν γιατί θα χάσουν την μπάλα».