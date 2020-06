Οικονομία

Άρση μέτρων: νέα φάση επανεκκίνησης στην αγορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια καταστήματα μπορούν να προσφέρουν απο σήμερα τις υπηρεσίες τους, καθώς επιτρέπεται η λειτουργία τους. Ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Σε νέα φάση, ένα βήμα πιό κοστά στην οριστική άρση όλων των μέτρων που είχαν επιβληθεί προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού μπήκε, απο το πρωί της Δευτέρας, η Ελλάδα.

Απο σήμερα επαναλειτουργούν τα μπαρ, τα ίντερνετ καφέ, τα νυχτερινά κλαμπ, τα καφενεία, τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών & οι υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών, με τις τελευταίες να μην επιτρέπεται ακόμη να διοργανώσουν εκδηλώσεις.

Στις 15 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξουν τα εποχικά ξενοδοχεία, γυμναστήρια και θεματικά πάρκα, δραστηριότητες μουσείων αλλά και τα θεραπευτικά λουτρά. Για τις 29 Ιουνίου δόθηκε το «πράσινο φως» για τις κατασκηνώσεις ενώ από την 1η Ιουλίου ξεκινούν, επίσης, παραστάσεις και συναυλίες, συνέδρια και εκθέσεις.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, επανεκκινούν οι υπηρεσίες που παρέχονται:

Από χορευτικό κέντρο,

από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο,

από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια,

από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ,

από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ίντερνετ καφέ),

από κέντρο διασκέδασης-καφωδείο,

από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ και

από κέντρο διασκέδασης ντισκοτέκ.

Επίσης, επανεκκινούν οι υπηρεσίες:

Τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα,

εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών,

εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών με κερματοδέκτη, και

ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (χωρίς όμως εκδηλώσεις).

Οι κανόνες λειτουργίας των εσωτερικών χώρων

Καταστήματα και υπηρεσίες που ανοίγουν από τις 6 και τις 8 Ιουνίου θα λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες. Συγκεκριμένα, για την λειτουργία των εσωτερικών χώρων εστίασης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που επαναλειτουργούν, ισχύουν τα εξής:

Ορίζεται μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών σύμφωνα με τη σχέση του ενός (1) πελάτη ανά 2,20 τ.μ. συνολικής αδειοδοτούμενης επιφάνειας.

Παραμένει σε ισχύ η διάταξη για την λειτουργία των υπαιθρίων και ημιυπαιθρίων χώρων

Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων από 0,90 μ. έως 1,80 μ.

Όταν η διάθεση των γευμάτων γίνεται με τη διαδικασία του μπουφέ, τότε πραγματοποιείται από υπαλλήλους-σερβιτόρους της επιχείρησης, χωρίς να έρχεται σε επαφή ο πελάτης με τα σκεύη σερβιρίσματος και μεταξύ των προσφερόμενων γευμάτων και των καταναλωτών τοποθετείται διαφανές πέτασμα

Η απόσταση μεταξύ των εξυπηρετούμενων στον μπουφέ ορίζεται τα 1,5 μέτρα.

Συστήνεται όπου δύναται, να προσφέρονται έτοιμοι συνδυασμοί προϊόντων.

Τα κέντρα διασκέδασης λειτουργούν με τους κανόνες λειτουργίας της εστίασης όπως ισχύουν για υπαίθριους ημιυπαίθριους και εσωτερικούς χώρους και επιπροσθέτως, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των κέντρων διασκέδασης απαγορεύεται η χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής των πελατών.

Για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και ίντερνετ καφέ ισχύει, η σχέση ατόμων όπως ορίζεται για τον εσωτερικό χώρο της εστίασης δηλαδή ένας πελάτης ανά 2,2τμ και επιπροσθέτως θα πρέπει να τοποθετείται πέτασμα μεταξύ των θέσεων των παικτών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, συστήνεται η αποφυγή διοργάνωσης εκδηλώσεων που μπορούν να προκαλέσουν συνάθροιση κοινού και συνωστισμό.