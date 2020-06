Οικονομία

Αναφορές για ξυλοδαρμό εφοριακών σε βενζινάδικο

Τι αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Άγριο επεισόδιο με ξυλοδαρμό εφοριακών σε βανζινάδικο της Πάτρας.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, την Πέμπτη, εργαζόμενοι και ιδιοκτήτης έκαναν… του αλατιού δύο εφοριακούς που εμφανίστηκαν στο βενζινάδικό τους, θέλοντας να προχωρήσουν σε ελέγχους που είχαν να κάνουν κυρίως με το θέμα της φοροδιαφυγής και το κόψιμο αποδείξεων.

Σύμφωνα με την πλευρά του ιδιοκτήτη, οι εφοριακοί ήθελαν να προχωρήσουν σε πρόστιμα, παρόλο που μέσα από τους ελέγχους που έκαναν, είχαν διαπιστώσει ότι όλα ήταν νόμιμα. Βρήκαν όμως, όπως υποστηρίζει η πλευρά του ιδιοκτήτη, ένα «πάτημα» και προσπάθησαν να «περάσουν το δικά τους» για να κόψουν πρόστιμο, προκαλώντας την οργή του ιδιοκτήτη και των εργαζόμενων στην επιχείρηση, οι οποίοι τους ξυλοφόρτωσαν.