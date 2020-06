Αθλητικά

Μέσι: έτοιμος για να... αλωνίσει στα γήπεδα

Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου δηλώνει "έτοιμος" για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τον τραυματισμό στο δεξί πόδι και θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη της La Liga. Ο «ψύλος» αναμένεται να βρεθεί στο αρχικό σχήμα που θα παρατάξει ο Κίκε Σετιέν το ερχόμενο Σάββατο εναντίον της Μαγιόρκα, σχεδόν τρεις μήνες μετά την υποχρεωτική διακοπή, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, ακολούθησε τις τελευταίες ημέρες ατομικό πρόγραμμα, ωστόσο ο έμπειρος τεχνικός, διαβεβαίωσε πως ο διάσημος Αργεντινός θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση στις Βαλεαρίδες.

«Ο Μέσι δεν είναι ο μόνος που δεν έχει προπονηθεί», δήλωσε ο Σετιέν στην «Movistar» και πρόσθεσε: «Αυτό συνέβη σε όλους τους τραυματίες από την επιστροφή τους. Το πρόβλημά του είναι μικρό, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, είναι εντάξει και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα για να παίξει το Σάββατο».

Όσον αφορά στον Λουϊς Σουάρες, ο οποίος αποθεραπεύθηκε μετά την αρθροσκόπηση στην οποία υπεβλήθη στο δεξί γόνατο, ο Σετιέν, εμφανίσθηκε επιφυλακτικός: «Είναι καλύτερα από το αναμενόμενο, αλλά το ερώτημα είναι, ποιά είναι η κατάστασή του μετά από τόσο μεγάλη απουσία κι΄εάν θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τον αγώνα».